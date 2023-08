Uno se encuentra con un cuerpo humano vulnerable en la calle. ¿Qué hacer?, ¿ir con la policía o seguir el camino? Esa fue una de las preguntas que surgió del Proyecto Filoctetes (2001), del artista argentino Emilio García Wehbi, quien busca revisibilizar “el desecho de las personas por el capitalismo” causado por el estallido social en Buenos Aires en 2001. La instalación consistió en dejar muñecos realistas tirados en la calle, como si fueran personas muertas.

Más de 20 años después de que esta instalación generara primeras planas en Argentina y se presentara en Viena, Berlín y Cracovia (entre 2002 y 2007), el proyecto es revisado en la exposición “Archivo Filoctetes”, curada por Maricel Álvarez para el Museo Universitario del Chopo y que exhibe videos y fotografías de las reacciones de la gente al ver los cuerpos tirados en la vía pública.

También muestra fotografías detrás de la fabricación de los muñecos, los documentos en los que pedían permiso a las autoridades locales para intervenir la calles, periódicos que abordaron el tema —“Muñecos esparcidos por toda Buenos Aires causaron sorpresa”, dice un titular— y mensajes de reacción de los transeúntes —“¡Acaso quieren jugarnos una broma de mal gusto!”, se lee en uno de los testimonios—.

Todos estos documentos fueron recopilados por Maricel Álvarez con un fin más práctico que archivístico y artístico, pero que después daría pie a esta exhibición. “El archivo, además de preservar memoria, nos funciona como excusa para pensar en las estrategias del arte y cómo las obras de García Wehbi, en este caso, se emplazan en el mundo y hablan del mundo de aquel entonces”, dice la curadora de la exposición.

El archivo ayuda a construir “la genealogía” de Proyecto Filoctetes y a su vez permite replantear en el contexto actual las preguntas que generó en aquel entonces: “Hoy somos otras personas y el mundo es otro, nos atravesaron 20 años. Entonces el archivo nos ayuda también a reactivar la reflexión”.

¿Reactivarán esta polémica instalación?

El artista explica que no, porque no conmocionaría de la misma forma. “Sería absolutamente ineficaz. Se ha producido una insensibilización, un alto grado de cinismo, hedonismo y voluntad showica, donde lo importante es lo que me pasa a mí y no al mundo, esto pensando más hacia la derecha. Por el lado de la izquierda, a partir de toda la cultura ‘woke’ y de corrección política, se genera la anulación de dispositivos artísticos”, afirma.

Emilio García Wehbi explica que el actual panorama es más desolador. “La cantidad de gente en situación de calle haría hoy que la obra se invisibilizara. Tendría que ser un proyecto más radical, como prender fuego a los muñecos”, señala.

Además, considera que actualmente los artistas se ven “acorralados” entre las posturas radicales de izquierda y derecha, que los lleva a cuestionarse si su obra sería cancelada, lo que provocaría autoensura.