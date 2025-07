El artista no respeta un trato: Borovoy

Para el productor y cantante Ari Borovoy es más fácil negociar con un empresario o emprendedor que con un artista porque, aseguró, en segundos siempre cambian de opinión sobre lo que quieren o esperan. “De repente estás negociando con el artista o con el ego. A veces el artista no se acuerda de lo que te pidió y viceversa; incluso con una disquera puedes ser flexible en ciertas reglas, pero al artista no le puedes cambiar su esencia, por lo tanto, no hay mucho poder de negociación, así que únicamente hay que buscar que salga a hacer lo que sabe hacer”, expresó Borovoy, fundador de Bobo Producciones y nuevo “tiburón” en el reality Shark Tank.

Otra de las ventajas que Ari cree que hay en un potencial socio es la preparación previa que debe tener para lograr lo que buscan, tal y como sucede en el programa de Sony Channel, y así los inversionistas saben si quieren o no participar. “Con un socio o emprendedor siempre hay mucho que se puede negociar, incluso con los tiburones cuando queremos aliarnos en algún proyecto; al final en ambos lados estás negociando todo el tiempo”, expresó.

También señaló que, a diferencia del reality, en el que tiene que tomar decisiones rápidas de inversión, con una figura del espectáculo pueden pasar semanas antes de que lleguen a algo concreto. Ari también considera que este programa es una escuela para “tiburones” y los participantes, porque como expertos deben estudiar para aconsejar y hacer una buena oferta, sobre todo para invertir. “Aparte de que aprendes, todos nosotros corremos el riesgo con dinero de nuestra propia cartera, para impulsar y para entrarle a ciertos negocios que vienen a invitarnos, es una experiencia de alto riesgo”, explicó el ex-OV7.

Además de él, Miguel Layún, empresario en la industria de los e-sports, y Mauricio Schwartzmann, expertos en servicios financieros, de innovación y tecnología, representan a una nueva generación de “tiburones” que se unen a Alejandra Ríos, Amaury Vergara, Karla Berman, Marisa Lazo, Simón Cohen y Oso Trava, en la temporada 10 de Shark Tank, cuyo primer capítulo ya se encuentra en el canal de Youtube. El resto se estrenará en Sony Channel, a partir del 1 de agosto.

Pero para Alejandra Ríos, CEO del centro culinario Ambrosía, lo mejor que ha sucedido con Shark Tank en una década es que el concepto de emprendedor se sienta cercano y posible para cualquiera que busca un avance en su vida. “‘Shark Tank’ les ha quitado a los mexicanos el miedo a emprender, nos ha enseñado que nos podemos echar al agua, lo importante es atreverte”, señaló Simón Cohen, conferencista y empresario en el mundo de la logística en México.