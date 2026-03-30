El Assassin’s Creed más polémico se actualiza

La saga Assassin’s Creed ha acumulado grandes hitos a lo largo de sus 18 años de historia. Algunos títulos han sido más valorados que otros, pero ninguno generó tanta controversia como Assassin’s Creed Unity.

Esta mejora técnica se desplegará en las consolas de actual generación a partir de este mes. La novedad principal es el incremento en el rendimiento, permitiendo que el título se ejecute a 60 cuadros por segundo. Esto representa un cambio radical frente a la versión original de Xbox One y PS4, la cual estaba limitada a los 30 FPS con una resolución de apenas 900p.

El futuro de la franquicia y días de juego gratis

La noticia se dio a conocer a través del blog oficial de Ubisoft, donde la compañía compartió detalles sobre el futuro de la marca. Además del parche para Unity, se mencionaron los avances de Assassin’s Creed Shadows tras su primer año, novedades sobre el misterioso proyecto Hexe y la experiencia multijugador denominada Invictus.

Para quienes quieran revivir la historia de la hermandad, Ubisoft anunció que varios títulos de la saga estarán disponibles de forma gratuita por tiempo limitado, específicamente del 2 al 6 de abril.

El peso de Assassin’s Creed Unity y la redención de Black Flag

Para poner en contexto, la llegada de los 60 FPS es un movimiento esperado por la comunidad. En su debut, Unity apenas lograba mantener los 30 FPS estables, mientras que en PC los errores de cierre y el sobrecargo de memoria eran constantes. Esta mala optimización eclipsó un apartado artístico imponente: una recreación de la París del siglo XVIII reconocida por su diseño y el sistema de parkour más fluido de toda la saga.

Por si fuera poco, lo que era un secreto a voces finalmente es oficial. Ubisoft confirmó que Assassin’s Creed Black Flag tendrá un remake bajo el nombre de Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Aunque la desarrolladora francesa no brindó detalles profundos más allá de la primera imagen promocional, se espera que a lo largo de 2026 surjan nuevas noticias sobre este esperado regreso al Caribe.