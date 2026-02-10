El baile inolvidable en Seattle

Desde que la NFL y Apple Music confirmaron Bad Bunny encabezaría el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el foco dejó de estar únicamente en el partido y se concentró en el hecho de que, por primera vez, un artista latino liderara el escenario más visto del planeta.

La elección del "Conejo Malo" no fue casualidad. Con un show de menos de 15 minutos, Benito (nombre real del cantante) venció la barrera del idioma y entregó un espectáculo de primera.

En cuestión de minutos el reguetonero se convirtió en tendencia en las redes sociales. Usuarios en distintas plataformas calificaron el espectáculo como "histórico" y lo compararon con presentaciones icónicas de otros años como Michael Jackson y Lady Gaga.

La conversación no se centró únicamente en la música, sino en su mensaje; y es que el intérprete de "Ojitos lindos" hizo un homenaje a la cultura latinoamericana, incluso llevó su mensaje de que el amor es más poderoso que el odio. "La representación súper fuerte que dio Benito a toda America Latina: nos dio representación, nos dio show, nos dio baile, nos dio reguetón". "Lo de Benito es tremendo". "Esto es histórico". "Gracias por poner en alto la comunidad latina". "Todo completamente en español. Fue el mejor show de medio tiempo de la historia", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hace enojar a Trump

Mientras los espectadores se rindieron al sabor y ritmo del boricua, hubo quienes también se lanzaron en su contra. Uno de ellos fue el mandatario estadounidense Donald Trump. A través de un extenso mensaje que compartió en la plataforma Truth Social, arremetió contra la participación de Benito en la final de la NFL.

En su publicación, calificó el medio tiempo como "uno de los peores de la historia" y hasta cuestionó el hecho de que Bad Bunny haya cantado y hablado en español todo el tiempo. "Es un insulto a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares. Nadie entiende una palabra de lo que este tipo está diciendo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo están viendo", escribió.

El presidente de EU afirmó que el intérprete de "Nuevayol" abofeteó las costumbres estadounidenses y aseguró que las críticas que, afirma, saldrán en los próximos días le darán la razón: "Este ´show´ es una bofetada a nuestro país. No hay nada inspirador en este desastre de show de medio tiempo. Y lo verán: recibirá grandes críticas de los medios de noticias falsas, porque no tienen idea de lo que realmente está pasando en el mundo real".

Por último, firmó su discurso con la frase que lo ha caracterizado en este, su segundo mandato: "Hagamos a Estados Unidos grande otra vez".

Elogios

El sabor latino del puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl desató una ola de elogios de representantes de la política mexicana, desde funcionarios federales, legisladores y hasta un expresidente de México, quienes coincidieron con el mensaje del puertorriqueño de que "lo único más poderoso que el odio es el amor".

Vicente Fox Quesada, presidente de México entre 2000 y 2006, expresó en sus redes sociales que cuando el escenario más visto del mundo se llena de identidad, idioma y símbolos, "el mensaje trasciende el entretenimiento". "El show de Bad Bunny abrió una conversación pacífica sobre el momento que vive Estados Unidos. ´The only thing more powerful than hate is love´", escribió el panista.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, celebró que el espectáculo haya sido un homenaje a la cultura latinoamericana, en uno de los deportes de mayor atención norteamericana. "Gran show de Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl. Es mal tiempo para ser tibio y cómplices del odio. Lo único más poderoso que el odio, es el amor", resaltó la funcionaria federal.

Javier Corral Jurado, senador de Morena, dijo que le resultó muy estimulante la "vigorosa" presencia del artista puertorriqueño, quien mostró "una presencia latinoamericana inaudita". El legislador guinda celebró que esta actuación se realizó en el preciso momento que la persecución y abusos del ICE hacia los migrantes "sacuden a la sociedad norteamericana".

El "Conejo Malo" también suscitó agrado en el partido naranja, Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, compartió que su momento favorito fue la del niño dormido en las sillas durante la boda, mientras sonaba "Baile inolvidable".

Finalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, compartió en sus cuentas oficiales una fotografía de Bad Bunny con la leyenda "Latinosssss".