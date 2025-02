El boca a boca ahora es digital

Cuando Miranda! surgió a principios de los 2000, el grupo argentino revolucionó la escena con su estilo electropop melodramático y una propuesta visual única. Desde su álbum debut Es mentira, en 2002, se hicieron notar entre la juventud de entonces con esa estética teatral y letras cargadas de dramatismo y humor.

Canciones como “Don” (2004) y “Perfecta” (2007) se convirtieron en éxitos, acompañadas de videos llamativos y narrativas exageradas que los diferenciaban del pop latino tradicional. Se hicieron referentes de una nueva ola de música pop en español, marcando a una generación.

¿Qué ha pasado?

Pero, a dos décadas de ese momento, todo ha cambiado: la banda experimentó un período de menor exposición por el cambio vertiginoso de la industria e incluso una transformación interna. Aun así, con la llegada de plataformas como Tiktok y Youtube, las nuevas generaciones los han redescubierto. “Muchas canciones más viejitas que por ahí algunos chicos no conocían, porque no habían nacido cuando salieron, volvieron a sonar. En internet y en las redes es la gente, el mismo público, quien difunde la música, y eso lo hace más justo para todos”, señala Ale Sergi.

Ahora, resalta, estas plataformas permiten a los jóvenes hacer algo que en su momento era una odisea: si les gusta un tema, lo buscan al instante y lo escuchan, algo que el cantante llama “democratización de la música”. “Sobre todo en la época de pandemia, donde la gente no podía salir ni nada, todos nos abocamos a la pantalla y a tratar de buscar nuestro entretenimiento en casa. A partir de ahí es que siento que muchos artistas nuevos generaron su carrera y crecieron muchísimo”, apunta.

Esta situación ha creado una conexión que, considera, es más honesta porque, si bien reconoce que todavía hay campañas a favor de algún cantante o tendencia musical, el gusto por un tipo de música es más variado y menos impuesto. “Antes, de repente, si te querían meter una canción todo un verano, vos la escuchabas en todos los lugares y no había manera de que no se te pegara; me parece que ahora ya es más la gente la que la busca”, opina.

Regreso a viejas costumbres

Esto, aunque pareciera algo novedoso, Sergi lo siente más como un regreso a esas viejas costumbres, cuando todo se difundía genuinamente después de un show en vivo en un sitio pequeño, y era el fenómeno del boca a boca lo que promovía un acercamiento orgánico con los fans.

“La gente le contaba a sus amigos que le gustaba tal o cual música, y ahora pasa más o menos lo mismo. Uno sube a redes sociales lo que le gusta y, a partir de ahí, indirectamente está promocionando al artista, y siento que es una promoción mucho más genuina que si fuera pagada”, apunta el músico.

Más unidos a su público

A partir de este boca a boca y tanta oferta, Ale se explica el crecimiento del público actual de distintas edades que busca ir a un show en vivo, pues hay elementos que no aporta internet, desde la interpretación junto a Juliana Gattas, hasta el disfrutar todo en un lugar real. “Ahora es muchísimo más fácil acceder a la música grabada. Antes no era tan fácil, tenías que ir a la disquería a comprarte el disco, esperar que un amigo lo comprara y grabar el CD. Ahora la música grabada la tenés todos los días a disposición a cualquier hora, entonces me parece que se valora muchísimo más la experiencia en vivo”, piensa.

Hoy la banda demostrará eso al presentarse en el Palacio de los Deportes, donde creen que pueden seguir percibiendo el verdadero impacto que, desde inicios de siglo, siguen teniendo con su público mexicano.

Sobre el escenario, explica, se logra además luchar contra otro mal de nuestros días: la inmediatez que ha provocado que la gente pierda la atención en una propuesta muy rápidamente. “En todos los órdenes las cosas funcionan mucho más velozmente y es mucho más difícil concentrarnos en algo por un tiempo largo. Y sí, con las canciones pasa eso. Es como que sacás una semana y esa semana pareciera que es el tema del verano, y después, la otra semana, ya nadie se acuerda”, lamenta.

“Pero yo sigo siendo un convencido de que eso viene aparejado con todo este avance y que no se puede evitar. De todas maneras, yo confío en la música y en la gente. Yo pienso que una buena canción sobrevive a cualquier tipo de tiempo”, añade.

Pero estos cambios, que para algunos artistas pueden ser negativos, Sergi cree que no es necesario prestarles demasiada atención, pues el verdadero pulso es la respuesta del público cuando se presentan en vivo.