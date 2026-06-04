El Bogueto aclara relación con Yeri

El Bogueto volvió a quedar en medio de la conversación pública después de respaldar las declaraciones de su esposa, Ximena Flores, quien publicó un mensaje en redes sobre presuntas amenazas y agresiones que, de inmediato, fueron relacionadas con Yeri Mua. “Aún recuerdo cuando apoyaban y defendían a gente que destila odio y su único objetivo era hacer daño, hasta mandar a gente a amenazarme, incluso a golpearme”, escribió Ximena.

Tras la publicación de Ximena Flores, medios de comunicación cuestionaron a El Bogueto sobre el mensaje de su pareja. El cantante evitó dar detalles específicos, pero aseguró que lo dicho por ella sí ocurrió. “No ando viendo redes, ahorita ando bien enfocado. Sí vi que algo así puso en la mañana, pues sí sucedieron ese tipo de cosas. Yo creo que, pues la vida te trata como tú la tratas, es lo único que puedo decir. Todos siempre vamos a pagar un karma”, declaró el famoso. También aclaró que su relación con Yeri Mua fue únicamente profesional: “Solamente hicimos música y hasta ahí”.

Usuarios relacionaron el mensaje de Ximena con una antigua polémica entre Yeri Mua y El Bogueto, luego de que no se subiera a cantar con ella en una presentación. En ese momento, la intérprete de “Chupón” habría señalado a Ximena como una de las razones por las que no ocurrió esa colaboración en vivo.

Desde entonces, la relación entre ambas partes quedó marcada por declaraciones cruzadas que volvieron a tomar fuerza tras la reciente publicación de Ximena.