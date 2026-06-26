El Bogueto, un chisme urbano

La polémica volvió a rodear a El Bogueto luego de que el lanzamiento del video “Escápate conmigo”, de Bellakath, desatara una ola de especulaciones en redes sociales.

El material audiovisual, donde la cantante señala que la historia está basada en hechos reales, provocó que usuarios identificaran al reguetonero como el supuesto protagonista de un polémico romance del pasado.

El Bogueto fue cuestionado directamente sobre la supuesta referencia hacia él en el video de Bellakath. Sin dar una respuesta concreta sobre el origen de los señalamientos, el artista prefirió restarle importancia a la polémica. “Pues no es la primera vez, no es la primera vez, entonces ya me acostumbré”, expresó el famoso, dejando entrever que las interpretaciones del público forman parte de su vida pública.

Acostumbrado al hate

El reguetonero también reaccionó a la idea de que su imagen pudiera estar siendo utilizada en el video musical como inspiración. “La gente pues es la que siempre va a hablar”, dijo, sugiriendo que los comentarios forman parte del entorno habitual del espectáculo.

En medio de la conversación, el intérprete evitó profundizar sobre Bellakath o sobre una posible relación pasada, manteniendo una postura neutral frente a las versiones que circulan en redes sociales. “Mejor hablemos de mis proyectos... mis presentaciones. Tengo un hijo y una esposa en estos momentos”, explicó.

Bellakath y El Bogueto forman parte de una corriente emergente en la música urbana mexicana, donde el reguetón toma fuerza y busca posicionarse frente a propuestas internacionales.