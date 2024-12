El British Council expone sus logros

Expusieron casos como el del Hospicio Cabañas en Guadalajara. Cortesía

Los cambios en la administración pública, los limitados recursos para el accionar de proyectos culturales, los malos liderazgos, la falta de políticas públicas al respecto y la corrupción son algunos de los retos que enfrenta la industria creativa y que son enlistados en el estudio de impacto y pulso de dicho sector, que el British Council ha hecho a partir de su Creative Leadership Programme (CLP), implementado desde 2019 en México.

“De alguna manera, el estudio nombra estos retos, aunque no ahonda en ellos porque no es su objetivo. Sin duda, los nombra porque, a final de cuentas, son los retos a los que se enfrentan estos líderes. Pero no es, digamos, el objetivo del estudio”, señala la directora de Cooperación Cultural y Educativa y jefa de Artes del British Council, Isabel Gil Gómez.

Se trata de 56 los participantes del CLP que conformaron un estudio sobre el impacto del programa. “Se intentó tener una representatividad lo más amplia posible”, continúa Gil Gómez, quien detalla que la mitad de dichos participantes proviene de 16 estados al interior del país, mientras que el resto se encuentra en la capital; cerca del 60 % son mujeres.

Invitación

“Una vez al año, lanzamos una convocatoria donde invitamos a líderes creativos y culturales que accionan dentro de alguna organización cultural, ya sea pública, privada, pequeña o grande. Son perfiles diversos; los seleccionamos e invitamos a diez. En promedio, anualmente, recibimos alrededor de 350 aplicaciones que filtramos. Esos 56 participantes que conforman el estudio pasaron por este filtro, en el que tratamos de elegir perfiles con una posición de toma de decisión y liderazgo en el respectivo campo cultural que trabajan y una experiencia significativa. Ya sean como perfiles de mediana carrera dentro del sector cultural, que tengan interés por desarrollar habilidades de liderazgo, de gobernanza dentro de sus organizaciones y generar un impacto a través de ellas”, indicó.

Ejemplos

La vocera enlista casos como el del Hospicio Cabañas en Guadalajara, donde, gracias a los aprendizajes que dejó el programa, pudo modificarse una ley interna para consolidar un consejo consultivo en pro de la flexibilidad en el funcionamiento del museo. El impacto del programa está en proyectos tan distintos como el Festival de Música de Morelia, el Doqumenta Festival Internacional de Narrativas de No Ficción y la Fábrica de Artes y Oficios de Cancún.

El aumento de conocimientos —tras el programa, los participantes le dieron un 8.6, en una escala del 1 al 10, a la mejora de sus conocimientos—, el fortalecimiento de las redes profesionales, la mejora en su modelos —de la transparencia a la ruptura de la brecha de género, por ejemplo— y el impacto financiero en los ingresos anuales de las organizaciones, con incrementos reportados de hasta 5 millones de pesos, son algunos ejes de evaluación del estudio disponible en la página del British Council.