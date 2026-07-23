El buen vivir se canta en lenguas

Con la finalidad de conmemorar el Día Mundial del Rock en Chiapas, del 6 al 8 de agosto se vivirá una intensa fiesta dedicada a este género musical, con la participación de diversas bandas, algunas oriundas de pueblos originarios de la entidad.

La celebración, titulada Bats’i Fest 2026, se extenderá a diversos municipios de la zona Altos del estado como Chenalhó, Mitontic, Aldama, Chamula y Zinacantán.

Las actividades organizadas por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas contemplan acciones como intercambios de saberes, conciertos y otras intervenciones artísticas.

Programación

El festival combina propuestas sonoras contemporáneas en lenguas indígenas y grupos de renombre como El Gran Silencio, que será el invitado especial y vendrá desde la ciudad de Monterrey.

A estas presentaciones se suma Sak Tzevul, que celebrará sus 30 años de trayectoria, junto a la Orquesta Sinfónica de Chiapas. Además, participarán Lumaltok (rock en lengua tsotsil), Hamac Caziim (rock en lengua seri) y el Coro Alfa y Omega de Chimtic.

Dentro de la programación habrá homenajes y reconocimientos a músicos tradicionales de la región como Israel Moreno, don Pancho Martínez y Mol Chep. Destacan que una de las particularidades del evento es que recorrerá diferentes escenarios locales para descentralizar las actividades musicales y culturales impulsadas desde el estado.

La sede principal del festival estará instalada en el municipio de Zinacantán. Ahí comenzará con una ceremonia tradicional de apertura que contará con con la participación de autoridades locales y tradicionales, para después dar pasó a la actuación del Coro Alfa y Omega de Chimtic (cantos tradicionales infantiles).

Para las 16:00 horas se contempla la presencia de la agrupación Lumaltok (psicodelic rock en tsotsil), y a las 19:00 horas, la presentación estelar de Sak Tzevul junto a la Orquesta Sinfónica de Chiapas, festejando tres décadas de trayectoria.

Para conocer la programación completa se puede consultar la siguiente liga: https://www.facebook.com/photo?fbid=1375856704731508&set=pcb.1375092551474590.