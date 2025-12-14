“El Buki” anuncia llegada a Chiapas

El ícono de la música mexicana, Marco Antonio Solís. “El Buki”, ha encendido la emoción de sus seguidores al confirmar que el próximo año regresará con una gira muy especial por diversos puntos de México: Tour Gratitud 2026.

El anuncio fue realizado por el propio cantante a través de sus redes sociales, dejando claro que después de un exitoso 2025 en escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, su prioridad es volver a conectarse con el público que tanto lo respalda en su país natal.

Solís, conocido por himnos como “Más que tu amigo”, “Tu cárcel” y “Si no te hubieras ido”, aprovechó su mensaje para agradecer la fidelidad de su audiencia y dejar en claro el espíritu detrás del tour: “Hermanitos el 2026 se acerca con un aire distinto, con esa luz que aparece cuando el corazón decide escuchar. Hoy quiero compartirles que regresaré a los escenarios de México con mi gira ‘Gratitud’, un nombre que abraza lo vivido y lo que está por llegar”.

El músico también reflexionó sobre el significado de esta etapa: “El próximo año nos invita a valorar, agradecer y reencontrarnos con el alma abierta. Y yo solo puedo darles las gracias por acompañarme en cada paso, por darle sentido a cada canción y por ser ese viento a favor que siempre nos impulsa”.