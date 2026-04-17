“El Buki” dará concierto gratis

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció el regreso de Marco Antonio Solís a la ciudad de Morelia, para cantarles a todas las mamás michoacanas el próximo 9 de mayo, como parte del Festival Jalo 2026.

¿Dónde será el evento?

Dijo que el concierto será gratuito, porque es organizado por el gobierno de Michoacán, se llevará a cabo a las 21:00 horas en el estadio Morelos en el marco del Día de las Madres.

En los próximos días se dará a conocer la dinámica para canjear los boletos de entrada que, como en años anteriores, será en apoyo a algún sector de la población, agregó.

Ramírez Bedolla adelantó que esta edición estará dedicada para apoyar a las mamás solteras del estado y reiteró que no implicará ningún costo para obtener un boleto para las personas asistentes, ya que la finalidad es brindar apoyo social, e impulso económico y turístico para la capital michoacana.