¿”El Buki” lanza indirecta a Carín?

Marco Antonio Solís agradeció a sus seguidores por acompañarlo durante sus shows en Las Vegas; el momento para hacerlo provocó que algunos interpretaran sus palabras como una pedrada a Carín León.

Desde la piscina, mientras descansaba tras presentarse dos noches en el Dolby Theater, “El Buki” agradeció especialmente a quienes desembolsaron una lana y movieron cielo, mar y tierra para verlo. “Yo sé del esfuerzo que hacen para llegar acá: vuelos, dejar muchas cosas arregladas en casa, permisos, niñeras y, bueno, lo que implica, el gasto que implica venir a esta ciudad”, indicó.

El intérprete también reconoció que Las Vegas tiene una enorme oferta de espectáculos, por lo que valoró todavía más que sus seguidores lo eligieran. “Ante tantas opciones que hay en Vegas, mi gratitud eterna”, dijo el cantautor.

Polémica

Sus palabras llegaron pocos días después de que Carín León cancelara de último momento su presentación del 10 de septiembre en The Sphere debido a problemas durante su traslado. El concierto fue reprogramado para el 15 de septiembre de 2027, causando molestia entre asistentes que ya habían viajado y gastado.

Aunque nunca mencionó a Carín, los internautas y seguidores de “El Buki”, sacaron sus propias conclusiones. “Dando cátedra de lo que es un verdadero artista”, escribió una seguidora. Otra encontró el supuesto destinatario: “Esa pedrada fue para Carín sin raspar muebles”.