El calor no frena a Karla Souza

La tarde terminó con lluvia en la Ciudad de México, pero Karla Souza padeció antes el calor primaveral. La actriz realizó escenas dentro de un auto en calles de la colonia Guerrero, en un rodaje ligado a Impulso Filmaciones. La producción movilizó 13 vehículos, además de carpas, mesas de trabajo y plantas de luz.

Proyectos

En la avalancha de estrenos de ciencia ficción de la temporada, una producción mexicana está empezando a aparecer en las conversaciones de quienes disfrutan de las historias sobre tecnología y emociones humanas. Se trata de Futuro desierto, serie que llega a Netflix con androides, dilemas éticos y drama familiar en un mismo paquete.

La ficción está firmada por Gaumont, estudio detrás de títulos como Narcos y Lupin. Además, el proyecto se presenta como una historia bilingüe (español e inglés) rodada en México, con un equipo creativo encabezado por Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo en la dirección.

De acuerdo con Netflix, Futuro desierto sitúa su historia en un futuro cercano, en el que la corporación tecnológica Fuzhipin desarrolla los ANBI, androides prácticamente indistinguibles de los seres humanos. Para probarlos, la empresa lanza el programa Test Life, que consiste en insertar estas creaciones en familias reales y observar cómo se integran en la vida cotidiana.