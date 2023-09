La película Cómo perder un hombre en 10 días cumplió 20 años desde su estreno y sigue siendo recordada por ser una de las más exitosas del género comedia romántica estadounidense. El filme fue dirigido por Donald Petrie y protagonizado por Kate Hudson y Matthew McConaughey.

Cómo perder un hombre en 10 días fue basada en una historieta que tenía el mismo nombre y que fue hecha por Michele Alexander y Jeannie Long. El reparto de este filme se completó con los actores Kathryn Hahn, Annie Parisse, Adam Goldberg, Thomas Lennon, Michael Michele, Shalom Harlow, Robert Klein, Bebe Neuwirth, Samantha Quan, Justin Peroff y Celia Weston.

Entre los personajes más recordados de la película Cómo perder un hombre en 10 días se encuentra el de Lana Jong, que fue interpretado por la actriz estadounidense Bebe Neuwirth. Su interpretación es una de las más destacadas del filme y muchos de sus seguidores le dan sus muestras de cariño rememorando ese rol.

Bebe Neuwirth nació en Newark y en la actualidad tiene 64 años de edad. Ha trabajado también en la televisión y el teatro. Su carrera en el mundo artístico comenzó como bailarina y luego comenzó a incursionar en la actuación sobre los escenarios de los teatros. Neuwirth no solo se ha destacado por su papel de Lana Jong en Cómo perder un hombre en 10 días, sino que también ha dejado su impronta en los filmes Jumanji: The Next Level y Tick, Tick… Boom!

La actriz no tiene redes sociales a su nombre, por lo que son sus fanáticos los que se encargan recordarla en las plataformas digitales con fotografías en las que pueden apreciarse los cambios en su fisonomía de cuando la vimos en la comedia romántica estrenada en 2003.