Game of Thrones es una serie que se estrenó en abril del 2011 y que tuvo su cierre en mayo de 2019. La producción está basada en una serie de libros escritos por George R. R. Martin y significó un éxito inmediato, al batir todos los récords de audiencia en su momento.

De forma instantánea, la serie significó un verdadero fenómeno con millones de fanáticos en todo el mundo, quienes se encariñaron con muchos personajes, aunque todavía detestan a otros. Uno de los menos queridos fue, sin duda, el personaje de Joffrey Baratheon, quien era interpretado por el actor Jack Gleeson, que tras su incursión en este programa, desapareció por completo del radar de las series.

Hay que decir que el personaje de Joffrey Baratheon cumplía un rol fundamental en la serie, ya que tuvo momentos épicos muy recordados en cada una de sus incursione en la pantalla chica (concretamente en 26 de los 73 episodios que tuvo la serie). En la actualidad el joven tiene unos 31 años y quiere dejar atrás el personaje por el que se hizo muy odiado durante su paso por este histórico show.

Es por este motivo que ha sorprendido con su impactante cambio físico, ya que luce irreconocible en el último tiempo, alejándose de la actuación durante un tiempo para enfocarse en sus estudios. Sin embargo, fue en el año 2020 cuando decidió regresar con un pequeño papel en la serie de la BBC Out of her mind.

Tras esta breve incursión, el muchacho aparecería en las películas Rebecca’s boyfriend e In the Land of Saints and Sinners, próxima a estrenarse. Gleeson estudió Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín, del cual se graduó en 2015. En la actualidad, este actor de origen irlandés luce irreconocible con el pelo largo y bigote.