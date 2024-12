En Guanajuato capital, si uno pide un trabajo de fontanería o albañilería, es posible que la ayuda llegue en la persona de Juan Jesús Varela, quien además es un actor que está nominado al Ariel, el premio más importante del cine mexicano otorgado a películas que han ganado reconocimientos en festivales de cine como Sundance y San Sebastián.

Este joven es coprotagonista de Sin señas particulares, trabajo que hace tres años le dio la oportunidad de obtener este galardón en la categoría de actor revelación y que hoy jueves volverá a la pantalla grande con Sujo: hijo de sicario, que este año triunfó en certámenes de EU y España, y que compite en la terna de mejor película extranjera en los Óscar 2024, así como en los Goya.

A sus 22 años es ya padre de familia y como la actuación aún no se convierte en un medio de sustento, trabaja con su papá, quien le da permiso de ausentarse cada que hay una nueva invitación al set. “Mi padre es todólogo y trabaja de muchas cosas. Yo soy de un barrio de Guanajuato, de clase media baja y nunca pensé estar en festivales de cine, yendo al extranjero. Pero debo llevar sustento, así que el empleo es importante”, dice.

Pero pese a su bajo perfil, advierte que la gente lo reconoce. “Trabajando en la casa de un amigo de mi papá, se acercó la esposa y me preguntó si yo era el de la película (risas), le dije que sí y fue a su cuarto, sacó una hoja con mis trabajos como el de Santa Fe Klan (del videoclip ‘Luna y mar’, de 2021); son cosas que se aprecian mucho”, señala.

De alguna manera, su historia de vida tiene algo que ver con la de Sujo, aunque con distintos matices. En la historia dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez, Juan Jesús interpreta a un joven nacido entre la violencia del narco, pero hace lo posible por salirse de ahí. “Me ha dejado muchas enseñanzas, dan ganas de superarme y tener la seguridad de que siempre hay esperanza, que si se quiere algo, hay que ir por él”, apunta.

Su entrada a la actuación fue fortuita. Estaba estudiando preparatoria, poco antes de ser corrido por deber la materia de química, cuando llegaron a buscar prospectos para Sin señas particulares (2020). No quería, pero aceptó porque sus amigos harían la prueba.

Un día, su mamá recibió una llamada telefónica para informar que Juan se había quedado, pero este le dijo que seguramente era una broma, porque no había hecho nada. “Y después de un tiempo me acordé que sí lo había hecho”, recuerda entre risas.

Una vez terminado el proyecto no regresó al colegio, pero sí aplicó a otros empleos como el de una gasolinera, a donde le llegó el aviso de haber sido aceptado en Sujo. “Quería regresar a la escuela, pero tenía que esperarme como seis meses y por eso decidí trabajar. Desde pequeño he trabajado en varias cosas, desde chico me ha gustado ganar dinero y no necesariamente por necesidad, sino para darme mis propios gustos”, contó.

Un día, los padres de la directora Valadez lo llamaron para decirle que lo apoyarían para regresar a la escuela, así como de alguna manera el personaje de Sujo recibe ayuda. No les aceptó ayuda en útiles y uniformes, pero sí la inscripción semestral. Y logró terminar la prepa.