El camino de Mikey Madison por la fama

Mikaela Madison Rosberg, nació el 25 de marzo de 1999 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Creció en el Valle de San Fernando dentro de una familia ajena a la industria del entretenimiento, ya que sus padres son psicólogos. Durante su infancia practicó equitación de manera competitiva, pero a los 14 años decidió orientar su vida hacia la actuación, motivada por su interés en el cine y la interpretación. Recibió educación en casa mientras daba sus primeros pasos como actriz.

Su carrera comenzó con la participación en varios cortometrajes, entre ellos Retirement en 2013, Pani’s Box en 2013 y Bound for greatness en 2014. Poco después protagonizó la película independiente Liza, Liza, Skies are grey, filmada en 2014 y estrenada años más tarde. Estos primeros trabajos le permitieron adquirir experiencia y abrirse camino en la industria cinematográfica.

Éxitos

El reconocimiento llegó en 2016 gracias a su papel de Max Fox en la serie Better things, donde interpretó a la hija mayor del personaje de Pamela Adlon. Su actuación fue elogiada por la crítica y la consolidó como una joven promesa de la televisión estadounidense. Más adelante participó como actriz invitada en la serie Imposters y apareció en las películas dramáticas Monster y Nostalgia.

En 2019 dio un importante salto al cine comercial al interpretar a Susan “Sadie” Atkins, integrante de la familia Manson, en Once upon a time… in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino. Ese mismo año prestó su voz a un personaje en la cinta animada The Addams family. En 2022 participó en Scream, donde interpretó a Amber Freeman, uno de los personajes centrales de la historia, reafirmando su versatilidad en distintos géneros cinematográficos.

El mayor éxito de su carrera llegó con Anora en 2024, dirigida por Sean Baker. Madison interpretó a una joven trabajadora sexual de Brooklyn y se preparó intensamente para el papel aprendiendo ruso, practicando baile en barra y realizando sus propias escenas de acción.

Su actuación recibió elogios internacionales y le valió numerosos reconocimientos, entre ellos el premio Óscar a la mejor actriz y el premio Bafta en 2025, convirtiéndose en una de las intérpretes más destacadas de su generación.

Gracias a una carrera construida de manera constante, Mikey Madison ha pasado de participar en producciones independientes y series de televisión a convertirse en una de las actrices más reconocidas del cine contemporáneo.

Su capacidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con cada papel la han consolidado como una figura relevante dentro de Hollywood.