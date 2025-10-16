El canal MTV apaga su señal

La noticia ha impactado como un rayo a millones de millennials y centennials: MTV, la marca que simbolizó la cultura pop durante más de 40 años, está diciendo adiós este 2025.

Esta decisión refleja un cambio profundo en el consumo de música y entretenimiento, donde el streaming y las plataformas digitales dominan la experiencia del público.

Despedida

Los cinco canales que dejarán de emitir son MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, con cierre programado para el 31 de diciembre en Europa, Australia, Asia y algunos países de América Latina. En Estados Unidos, sin embargo, el canal de MTV seguirá activo, y se centrará en reality shows, docu-realities y formatos de humor.

El cierre responde a la fusión de Skydance y Paramount Global, y la posterior estrategia de optimización de costos, que busca reducir gastos y ahorrar 500 millones de dólares.

Cambio cultural

De la misma forma, esta transformación también refleja un cambio cultural: MTV ha perdido terreno como referente musical, y la conexión comunitaria que ofrecía la televisión se fragmenta en plataformas digitales.

En México no hay confirmación de cierre en 2025; el canal principal MTV Latinoamérica HD seguirá disponible en proveedores de TV de paga como Izzi, Totalplay o Sky.