El caos de la oficina invade la redacción

El periodismo, con toda su historia y contradicciones, sigue siendo un escenario irresistible para contar historias.

Alguna vez el oficio habitó en redacciones abarrotadas y seguras de su grandeza; hoy transita por espacios más frágiles donde la profesión sobrevive gracias a la pasión de muchos que aún creen en ella.

Ese contraste fue terreno fértil para Greg Daniels, creador de The Office, quien en The Paper coloca a un editor nostálgico y a su equipo en una redacción que busca sobrevivir entre algoritmos, noticias fantasma, inteligencia artificial y clickbait. “Siempre he entendido la importancia del periodismo. Creo que quizá no siempre había comprendido lo que implica hacerlo bien; pero siento un gran respeto. Siempre lo he visto con cierto romanticismo”, reconoce Domhnall Gleeson.

El actor de Cuestión de tiempo (2013) interpreta a Ned Sampson, el editor idealista que intenta devolverle vida al ficticio y venido a menos diario Toledo Truth Teller.

Estreno

Con estreno esta semana en toda Latinoamérica a través de HBO Max, la primera temporada presenta diez episodios en los que Daniels traslada el humor incómodo de The Office al de la prensa local. El elenco lo completan Sabrina Impacciatore (The White Lotus), Chelsea Frei y Óscar Núñez, quien retoma a su célebre Óscar Martínez, ahora convertido en el contador del periódico. “En ‘The Office’ nos concentramos en observar la vida de esta oficina llamada Dunder Mifflin dedicada a la venta de papel y presidida por Steve Carell. Ahora mi instinto me dijo que deberíamos seguir hablando de papel; pero ahora ya como un medio para imprimir un periódico”, detalla Daniels. “Entonces llega el personaje de Ned Sampson (Gleeson), quien cree que puede hacer la diferencia. Es un soñador que cree que puede formar periodistas y a la vez hacer que el diario contribuya a la democracia y cultura de su comunidad”.

Con su particular copete pelirrojo, el protagonista busca con humor y un tanto de ingenuidad salir adelante con una redacción que no está entrenada para el periodismo.

Mare Pritti (Frei) es la única reportera entusiasta al inicio, mientras que Esmeralda Grand (Impacciatore) es la gran antagonista que no desea que Ned triunfe.“Es asombroso ver la realidad del día a día (en una redacción) y de alguna forma se torna aún más impresionante cuando ves lo que la gente se enfrenta simplemente para seguir adelante. Decir la verdad frente al poder, todo ese tipo de cosas, es increíblemente importante”, añade Gleeson.