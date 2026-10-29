El capitalismo se adapta al régimen

Pensar hoy en el capitalismo es, para una parte de la población, la razón de las desigualdades sociales, las crisis ambientales o hasta las guerras; para otros, pensar en capitalismo es defender el libre mercado, la acumulación de bienes y una vida glamorosa.

La realidad es que el capitalismo es un sistema económico que ha perdurado desde hace siglos, que nació en distintos lugares durante variados periodos y que logró conquistarlo casi todo en la actualidad, así lo señala el investigador germano-estadounidense Sven Beckert, quien charla sobre su más reciente libro, Capitalismo. Una historia global (Crítica, 2026), que hace poco fue traducido al español y estará disponible en México a inicios del siguiente año.

Conferencias

Sven Beckert participó en una serie de charlas acerca del tema del capitalismo en El Colegio de México, y adelanta algunas de las ideas más complejas que desarrolla en su reciente libro.

El académico hace un señalamiento muy simple para entender la relación del hombre con el capitalismo: no es natural. “El capitalismo no es un estado de la naturaleza, es un proceso histórico que cambió la forma de vida en el planeta, produce crecimiento económico y con eso mayor calidad de vida; hace que las personas tengan vidas más saludables, pero también crea profundas desigualdades, sin embargo, al mirar por la ventana, todo lo que puedes ver es resultado de esta revolución capitalista”, explica.

Al cuestionarle acerca de si el capitalismo, o ese sistema económico que en ocasiones beneficia a las elites más poderosas, es el responsable de las crisis que enfrenta el mundo, Beckert apunta que lo que se puede afirmar es que dicho modelo revolucionó toda la vida en el planeta, desde el campo hasta la ciudad. Una explicación de las crisis económicas es justamente la transformación del campo.

“En cierto sentido, el capitalismo nace en el campo. Esto sucede cuando la producción agraria y la manufactura se transforman mediante la inversión de capital en la reestructuración de la vida económica del campo. Por supuesto, esto va acompañado de muchas crisis económicas y de guerras. Pero creo que hay que ser cuidadosos al precisar exactamente esa relación”, destaca el autor.

Beckert, profesor de Historia de América en la Universidad de Harvard, indica que parte de su investigación aborda el entendimiento del capitalismo como un sistema global, ya que se piensa que su principal desarrollo se dio en Europa, pero sitios como China y las Américas, detalla, también tenían lógicas capitalistas desde el año 1100.

Temática

“El libro comienza con un relato de comunidades de comerciantes de larga distancia en muchas partes del mundo, en el mundo musulmán, en la India, en China, pero también en Europa. Esto ocurre en los primeros siglos del segundo milenio. El argumento es que, en ese momento, ya existe la lógica del capitalismo, su lógica económica. Ya se puede observar entre esas comunidades de comerciantes en muchas partes del mundo, pero tiene relativamente poca importancia para la vida económica del planeta en su conjunto de ese momento. El libro termina en el año 2025, cuando esta lógica capitalista estructura ya casi todos los aspectos de la vida económica de la Tierra”, adelanta Beckert, doctor en Historia por la Universidad de Columbia.

Sin importar las ideologías políticas de las naciones —y eso es algo que sorprende a Beckert— el capitalismo logra adaptarse y echar sus tentáculos para operar los sistemas económicos. “Es capaz de adaptarse a regímenes democráticos, monarquías, se observa que el capitalismo ha prosperado bajo el fascismo y, ciertamente, bajo toda clase de gobiernos autoritarios, y eso es posible porque el capitalismo no tiene dogmas, por eso puede adaptarse”, refiere.

El investigador concluye con la idea de que no se puede saber si en algún punto desaparecerá el capitalismo. Aunque, como historiador, ve que todo lo que inicia termina en algún momento; pero hoy es imposible conocer cómo será el final del capitalismo. “En México, por citar un ejemplo, todavía se pueden ver derechos colectivos que subsisten sobre la tierra, que no son formas predominantemente capitalistas de pensar la vida económica. Pero el punto principal es que es histórico. El capitalismo es histórico”, señala.