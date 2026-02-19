Un niño con miedo parece frágil, pero por dentro vive una aventura enorme: equiparable a la de un astronauta perdido en el espacio o un héroe que decide seguir adelante cuando todo tiembla.

El Capitán Muerdebalas es un cuento ilustrado sobre el miedo infantil y la transformación emocional. Narra el viaje de un niño que descubre el valor que nace dentro de uno cuando aprende a mirar al miedo de frente.

Inspirado en situaciones reales de la infancia, este libro ayuda a niñas y niños y también a los adultos, aunque finjan que no, a comprender que el miedo no desaparece: cambia de forma. La misma energía que asusta puede convertirse en coraje cuando se acompaña con ternura, imaginación y humor.

Perfecto para leer en familia, antes de dormir o en momentos de ansiedad, El Capitán Muerdebalas mezcla poesía, aventura y un toque de risa. Una historia luminosa que enseña a mirar al monstruo a los ojos… y descubrir que, quizá, el monstruo solo estaba buscando con quién jugar. Está recomendada para niños de 3 a 10 años, pero lo pueden disfrutar lectores de todas las edades.