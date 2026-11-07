El Charro Negro rompe récords

Con sus 3.1 millones de asistentes, la cinta animada mexicana La venganza del Charro Negro no solo se pone como la película local más vista pospandemia, sino que se coloca a tiro de piedra para llegar al top ten de las últimas cuatro décadas.

La cifra fue alcanzada en tan solo 11 días (unos 300 mil boletos por día), por lo que a ese ritmo podría amanecer superando los 4 millones de las comedias Cásese quien pueda (2014) y Ya veremos (2018), que ostentan los escalafones 10 y 9, respectivamente.

Los números corresponden a un cruce efectuado entre los datos del Universal y del Instituto Mexicano de Cinematografía, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y la distribuidora Videocine.

Cifras

Solo se contemplaron asistentes registrados, más no taquilla, porque en este último dato es relevante los distintos precios del boleto por año. “Estoy seguro de que la película va a ser exitosa, muy exitosa”, dijo hace un mes Ricardo Arnaiz, creador de la saga de las leyendas en 2007.

La venganza del Charro Negro es la secuela de la cinta lanzada en 2018 y que con sus 2.4 millones de asistentes, era hasta septiembre pasado la leyenda más vista de las cinco que han estrenado en salas (Nahuala, Llorona, momias, Chupacabras y Charro).

Dirigida por Marvick Núñez y producida por Ánima Studios, pone al Charro con la urgencia de un sucesor y cree que el mejor candidato es Leo San Juan para perpetuar su estirpe.

Mejor pospandemia

Los 3.1 millones de boletos vendidos ya despedazaron a los 1.9 millones de Mesa de regalos, con Cassandra Sánchez Navarro y José Eduardo Derbez, la cual se ostentaba como el largometraje mexicano más visto en el periodo pospandemia.

Después del 2020 solo nueve cintas nacionales (de las 500 lanzadas entre ficción y documental) han superado el millón de boletos comprados. Así, el tercer sitio ha quedado con Infelices para siempre, de Adrián Uribe y Consuelo Duval, con 1.7 millones; seguida por El candidato honesto, con 1.6 millones, y El roomie, con 1.2 millones.