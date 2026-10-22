El charro que exalta el valor mexicano

Proyectos como la película animada La venganza del Charro Negro, que se estrena en cines, cumplen con el objetivo de entretener y tienen como valor agregado exaltar el valor de ser latino.

En una etapa como la actual, en la que políticas antimigrantes como las de Donald Trump acentúan las diferencias de raza y de procedencia, es más necesario alzar la voz. En La venganza del Charro Negro, dirigida por Marvick Núñez y producida por Ánima Estudios, Benny Emmanuel, Emilio Treviño y Eduardo España prestan sus voces a los protagonistas.

Para Emilio Treviño, quien interpreta a Fernando “Nando” San Juan en la historia, cintas de este estilo se necesitan para mostrar la belleza de las culturas latinas al mundo. “Vivimos un momento en el que pareciera que ser de donde eres, incluso ser latino, es un crimen y también hay esta cosa de que se nos ha olvidado reconocer nuestra identidad y raíces para crecer, hoy más que nunca es importante voltearlas a ver con orgullo», dice el actor en entrevista.

Por los niños

Benny Emmanuel, quien da vida a Leo San Juan, el protagonista de la trama también ve oportunidad de que, a través de esta película, los niños que no conocen esta leyenda por el boca a boca se acerquen a ella y a otros relatos que son parte de la cultura y legado oral de nuestro país y que han sido compartidos de padres a hijos por generaciones. “Va a ayudar a que se involucren en el universo de las leyendas, es animación mexicana, subraya desde un lugar muy positivo lo que significa ser mexicano, retoma nuestras culturas de muchas maneras, nuestras leyendas de muchas formas”, expresó.

“Estas que nos contaban los abuelos están aquí, en películas de animación, hechas por mexicanos, películas de alta calidad, divertidas, que les puede sacar desde un susto o risa, y terminando la peli van a estar con un muy buen sabor de boca”, apunta.

Doblaje

Eduardo España, quien da voz a Evaristo, un amigable alebrije, añade que toda historia que se ocupe de difundir el significado de las tradiciones y las costumbres de México, con su colorido, y esos detalles que hacen que se sienta orgullo y pertenencia por la identidad siempre tendrán su atención y su interés de ser parte de ellas. “Proyecta mucho lo que es la idiosincrasia del mexicano, nuestra empatía, las relaciones de lealtad, de amistad de un pueblo como el de México, de su gente, sus costumbres, sentido del humor, la relación con la muerte, y tantos valores que caracterizan a México y que le dan un lugar muy especial en el mundo”, comparte.