La vecindad de El Chavo del 8 volverá a la pantalla en 2027, pero con una imagen distinta. Grupo Chespirito presentó dos carteles de la serie animada que recuperará a El Chavo, Quico, don Ramón, doña Florinda, el profesor Jirafales y La Chilindrina.

La presencia de la hija de Don Ramón es una de las novedades: no apareció en El Chavo animado, serie transmitida entre 2006 y 2014, debido a diferencias sobre los derechos del personaje.

Nueva entrega

La nueva producción, realizada por Grupo Chespirito, Telefilms, THR3 Media Group y el estudio brasileño Split Studio, apostará por animación en dos dimensiones y personajes rediseñados. “Tuvimos un desarrollo inicial de una serie animada de ‘El Chavo del 8’, aprendimos muchas cosas, decidimos rehacerlo”, dijo Bruce Boren, director de THR3.

El ejecutivo adelantó que los protagonistas fueron “repensados, reimaginados, recargados”, aunque aseguró que conservarán el espíritu de las historias creadas por Roberto Gómez. Todavía no hay una fecha de estreno ni se ha anunciado la plataforma que transmitirá la serie.

El proyecto se suma a Los Colorado, otra producción del universo Chespirito, estrenada en enero de 2026, cuya primera temporada consta de diez episodios.