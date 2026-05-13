El Chavo y El Chapulín regresarán animados

Las frases “síganme los buenos” y “es que no me tienen paciencia”, popularizadas por El Chapulín Colorado y El Chavo del 8, volverán a la televisión y el cine, con nuevas historias.

Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, reveló que se está trabajando en dos proyectos animados: una película sobre el héroe portador del Chipote chillón, en paralelo a una serie inédita del niño fan de las tortas de jamón.

La revelación se da días después de que la producción Chespirito: sin querer queriendo obtuviera el Premio Platino Xcaret al Público, otorgado a las producciones audiovisuales de Iberoamérica. Gómez Fernández acudió a la gala, porque también estaba considerada en la categoría de Mejor Miniserie o Teleserie del año.

Ambas producciones se suman a la serie que se está preparando de “Don Ramón”, uno de los personajes más icónicos de la Vecindad de “El Chavo”.

Filme

La película, comenta Gómez Fernández cuenta con algunos detalles que deseaba incluir su papá cuando lo ayudó a dilucidar un guion consistente.

“Siempre hemos querido contar el origen y mi papá me ayudó a elaborar parte de una historia; hay ahora un par de elementos de ese guion original que a mi papá le importaba mucho que se contaran”, dice el también productor de telenovelas.

“La película, para mí, es el proyecto más importante de todos y como yo soy muy lento, se traduce en que necesitamos cuidarlo todo, seguramente el próximo año tendremos buenas noticias”, añade.

En el caso de la serie de El Chavo del 8, el proceso va más avanzado. La nueva producción expandiría el universo conocido del personaje, que tuvo su propio programa en los años 70 y 80, además de una serie que animó los episodios originales.

“Se hicieron varias temporadas, pero esta sería nueva, guiones nuevos en un formato diferente, ya estamos en diferentes etapas en guion, diseño, pruebas de animación, es decir, ya estamos en producción”, abunda Gómez Fernández.

Chespirito, aunque nunca ha dejado de estar entre el público mexicano e internacional, tuvo un relanzamiento el año pasado cuando se estrenó su bioserie a través de HBO Max.

En la misma plataforma se lanzó la serie animada de Los Colorado, que pone al “Chapulín Colorado” con familia, esposa, hijos, y hasta su mamá, y combatiendo al mismo tiempo a villanos conocidos, y cuya segunda temporada está pronta a estrenarse.