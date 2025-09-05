El cielo de Benny al Metropólitan

Alejarse de la espectacularidad y compartir una experiencia emocional es lo que busca Benny Ibarra con su gira Nacer una Vez Más, en la cual el cantautor tocará por completo su más reciente álbum además de hacer un recorrido por su trayectoria de casi 45 años. “No es un show de serpentinas y de fuegos, o de pirotecnia y esas cosas, eso lo hago con mi banda de chiquito o lo hago con otros proyectos como el 90’s o con Cumbia Machine. Creo que al Metropolitano la gente va a venir a ser parte, más que de un espectáculo, una experiencia emocional”, aseguró el cantante durante un encuentro con los medios.

“Quiero que la gente venga y salga transformada de alguna manera, con una nueva idea o con un nuevo valor hacia la música que vamos a presentar, no solamente diciendo ‘qué padre está lo de Benny’, sino ‘qué padre es la música en vivo y qué padre en un momento tan complejo de la humanidad, de nuestro país y de esta ciudad’, y salir un poco más ligera o creer otra vez en el amor o reafirmar ese compromiso”, siguió.

Nacer una vez más se trata del primer material discográfico inédito luego de 15 años de su último álbum, La marcha de la vida (2010), principalmente porque Ibarra se mantuvo ocupado con otros proyectos como el teatro musical o en otras giras musicales como el 90’s Pop Tour; sin embargo, para él fue un periodo de preparación para este momento.

“Es una aventura que llevo toda mi vida soñando sin duda, me he ido preparando haciendo muchas cosas a lo largo de mi carrera de casi 45 años y creo que todo se destila en el momento en el que yo tenga la oportunidad de pisar este escenario y presentar estas canciones por primera vez en vivo”, afirma Ibarra.

La gira más importante

“Tengo la fortuna de haber estado involucrado en proyectos realmente interesantes, desde hace 15 años que no tengo un disco nuevo y ahora no soy el mismo, ya cambiamos un poquito, sin duda este próximo 31 de octubre se subirán al escenario Benny, Danny Seco, Jesucristo Superestrella, el Chento, el hombre de La Mancha, las pelis que tuve la fortuna de hacer con el maestro Héctor Bonilla, con mi adorada Lucero y todo lo que nadie ve, toda esa otra cosa que es la preparación o las horas de estar tocando guitarra”, añade.

Nacer una Vez Más se presentará el 31 de octubre en el teatro Metropólitan, un lugar emblemático para el famoso, el cual aseguró haber visitado en muchas ocasiones apoyando a otros colegas y amigos, así como exponente en grupo, sin embargo, está será la primera vez que tiene la oportunidad de hacerlo como solista. “Va a ser la gira más importante de mi vida, con el álbum más importante de mi vida”, afirmó el cantautor de piezas como “Cielo”, “Uno”, “Tonto corazón”, “Inspiración” o “Sin ti”. Finalmente, Benny aseguró que no tendrá invitados especiales durante sus conciertos, ya que prefiere mantenerlo íntimo y personal, manteniendo una relación más profunda con el público.