El cine tiene una casa en Toluca

Fundado en octubre de 2021, por el realizador cinematográfico Fernando Alexis Sánchez Mendoza, el Centro Audiovisual Toluca (CAT) es un espacio cultural y de formación cinematográfica en la capital mexiquense dedicado a la exhibición de cine independiente, de autor y festivales.

Este lugar ofrece cursos, asesorías y conversatorios con cineastas, además de que siempre se encuentra abierto para quien guste exhibir su material fílmico y publica libros bajo el sello del CAT que, aunque no es una editorial, invita a participar “no desde un aspecto técnico o especializado, sino más bien como una convocatoria a que los cineastas jóvenes puedan inmiscuirse en el ámbito audiovisual”.

Auspicio

Con el apoyo de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y el Programa de Fomento al Cine (Focine) en la vertiente Equipamiento y/o Acondicionamiento, el CAT renovó sus instalaciones para ofrecer una experiencia cinematográfica de alto nivel, al incorporar moderna tecnología para la proyección visual y sonora, además de mejorar los asientos y espacios comunes para el público.

El CAT también es un lugar importante para la formación de públicos y de cineastas en el Estado de México al proyectar cintas de producción nacional que difícilmente tienen circulación en los espacios comerciales. Así, además de acercar nuevas propuestas, teje una red para impulsar los trabajos del talento local.

“Cada proyecto que iniciamos pensamos que estamos ayudando a fortalecer nuestra comunidad, afianzar alianzas y que más personas quieran formar parte de esta iniciativa que busca incorporar a más jóvenes talentosos”, comenta Sánchez Mendoza.

Parte importante de las acciones, el CAT se compromete con la comunidad al fortalecer el tejido social, por lo que, al finalizar cada función, se realiza un cine-debate en el que se explora cada película a fondo.

“Es muy grato ver que logramos llegar a los corazones de las personas, tematizar ciertas problemáticas que, en ocasiones, mediante el cine se vuelven más evidentes y fáciles de identificar. También es grato ver que cada persona que llega representa una esperanza, y que junto con ella se puede trabajar en beneficio de nuestros espacios colectivos, a través del cine”, señala.