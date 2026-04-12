El cine volvió a la agenda

Daniel Giménez Cacho lo dice convencido: “Crecemos como los bisteces, a puros madrazos”. No es una frase gratuita, porque si bien lo dice en el entorno del próximo estreno de Juana, su ópera prima que le costó siete años, sus ahorros y ser “mantenido” por su esposa, la misma puede extenderse a su carrera.

Con 64 años de edad, más de la mitad de ellos en cine (debutó en 1986, con el cortometraje La mariposa), le ha tocado ver los vaivenes de la industria. Es testigo de la época en la que la producción de películas nacionales, a fines de los 90, era de apenas siete filmes, del intento del gobierno de Vicente Fox de desincorporar a los Estudios Churubusco, de la reducción de apoyos federales al cine nacional (de 987 millones de pesos en el sexenio Felipe Calderón a 397 en el de Andrés Manuel López Obrador) y, en 2020, ser tildado con toda la comunidad artística como “fifís” y “reaccionarios”. “En el sexenio pasado no hubo nada, era (la cultura) un asunto de privilegiados y no se reconocía la importancia que tiene. Nos llamaron reaccionarios, quitaron los fideicomisos (incluyendo los que apoyaba al cine) acusándonos de corruptos, sin haberlo probado y nunca se probó”, afirma.

¿Y cómo ve al actual gobierno en ese rubro? El actor, quien dio vida al expresidente Luis Echeverría en la serie Un extraño enemigo, a un asesor del poder en Colosio: el asesinato y a un general machista en Arráncame la vida, ve algunos matices positivos, pero con mucho por mejorar.

La cultura, un eje de transformación

Daniel celebra la próxima nueva Ley de Cine y el Audiovisual, aprobada ya por diputados y ahora en poder del Senado, que debe pasarla al Diario Oficial de la Federación. En el documento se obligará a los exhibidores hacer promoción de un título mexicano dos semanas antes de su estreno y sostenerlo por al menos dos semanas en cartelera, en buenos horarios.

También se estipula cómo se contabilizará el 10 % de tiempo en pantalla para cine nacional, el cual se medirá de acuerdo con la cantidad de funciones totales, es decir, de 100 funciones en un complejo, 10 deben ser nacionales. “Volvimos a estar en la agenda gracias a la presencia de Salma (Hayek, actriz) como interlocutora, eso hace que la gente voltee a ver. Vamos a ver resultados, el 10 % me parece poco, por lo menos debería ser el 20 o 30 %. Tampoco hay nada de la participación de plataformas en el sentido de que un porcentaje de sus ganancias se vayan a la producción nacional, como ocurre en Francia. Es un paso (la ley), pero hay que seguir empujando”, dice.

Aplaude, también, que se haya volteado a ver a comunidades indígenas en el cine con programas como el Estímulo para la Creación Audiovisual en México y Centroamérica (coordinado por Imcine), pero sabe que el presupuesto a cultura no ha crecido. Si bien este año el sector contará con 15 mil millones de pesos, más que el otorgado en 2025, con la inflación quedaría en cifras similares en términos brutos.

“Política sin presupuesto es demagogia”, subraya. “Hay que pelear cada año, no se comprende que la cultura es un eje de transformación, los mensajes que mandan son tristes, pero es cierto que se han suavizado conforme al sexenio pasado”.

De “mantenido” por Juana

En ese contexto Giménez Cacho estrenará el jueves próximo su ópera prima, Juana, sobre una periodista que lidia con los secretos de un político y busca curarse de un trágico pasado familiar.

Durante un año, el se dedicó a su película, tiempo en el cual no podía aceptar proyectos actorales. Y en 2025, prácticamente la producción tuvo un bajón, que él y sus colegas enfrentaron. “Tengo a mi esposa que me ayuda, que me está manteniendo, ¡soy un mantenido! (risas). Pero parece que este año vendrá mejor, por ahí hay algo que aún no puedo decir. Ahorita estamos en vacas flacas. Pero todo ha valido la pena, crecí mucho, lo volvería a hacer”, señala.

Para agosto tiene programado estrenar un monólogo producido por Guillermo Wiechers.