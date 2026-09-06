El club del pie izquierdo, al cine

Esta noche se bailó. No se podía festejar de otra manera el estreno de El club del pie izquierdo porque, como el título lo deja entrever, es una película en la que el espectador verá los mejores pasos de los protagonistas, Adrián Uribe y María León.

Personaje principal

En El club del pie izquierdo, Adrián Uribe vuelve a un protagónico en cine en donde interpreta a un hombre de 40 años cansado de la rutina, hasta que decide entrar a una academia de baile.

La historia es una comedia sobre la crisis de la mediana edad, la monotonía laboral y la posibilidad de recuperar el entusiasmo por la vida. Adrián Uribe, María León y Mónica Huarte dan vida a esta historia donde el baile y la picardía estarán presentes.