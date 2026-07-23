El cocodrilo al que no le gustaba el agua

El protagonista de este libro de Gemma Merino es un cocodrilo especial, puesto que no le gusta el agua. A todos los cocodrilos les encanta el agua, pero a nuestro cocodrilo lo que realmente le gusta es subirse a los árboles. Al ser diferente nuestro cocodrilo se siente muy solo y avergonzado, e intenta de todas las formas posibles hacer lo que el resto de cocodrilos.

Hace muchos esfuerzos para estar nadando y buceando con sus hermanos, pero no sale como él espera. Lo único que consigue es coger un gran resfriado. Cocodrilo estornuda muy fuerte por culpa del resfriado y… ¡le sale una gran llamarada de fuego! ¡Cocodrilo es en realidad un dragón!

Aspectos que se pueden trabajar

Con esta lectura podemos trabajar que todos somos diferentes, por lo que no tenemos que hacer lo que haga el resto, sino que tenemos que encontrar nuestro propio camino para ser felices. Todos podemos disfrutar de la compañía de los demás respetando las diferencias de cada uno. Edad recomendada: a partir de 3 años.