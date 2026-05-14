El cocodrilo que no sabía llorar es un cuento infantil ilustrado escrito por la autora española María Mañeru e ilustrado por Sandra Aguilar. Habla del pequeño Hugo que es el cocodrilo más perfecto del pantano: verde, escamoso, larga cola y grandes dientes… pero le ocurre algo extraño no sabe llorar, no suelta ni una lágrima. Su amiga cocodrilita le ayudará a conseguirlo y en su viaje vivirán divertidas aventuras en la selva.

Junto a su inseparable compañera, Hugo emprende un viaje lleno de diversión y peripecias a través de la selva para descubrir cómo lograrlo. La obra aborda de forma sutil y divertida la gestión emocional, la autoaceptación y el valor de la amistad en la infancia.