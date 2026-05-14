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El cocodrilo que no sabía llorar

Mayo 14 del 2026
El cocodrilo que no sabía llorar

El cocodrilo que no sabía llorar es un cuento infantil ilustrado escrito por la autora española María Mañeru e ilustrado por Sandra Aguilar. Habla del pequeño Hugo que es el cocodrilo más perfecto del pantano: verde, escamoso, larga cola y grandes dientes… pero le ocurre algo extraño no sabe llorar, no suelta ni una lágrima. Su amiga cocodrilita le ayudará a conseguirlo y en su viaje vivirán divertidas aventuras en la selva.

Junto a su inseparable compañera, Hugo emprende un viaje lleno de diversión y peripecias a través de la selva para descubrir cómo lograrlo. La obra aborda de forma sutil y divertida la gestión emocional, la autoaceptación y el valor de la amistad en la infancia.

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