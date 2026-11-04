El Colnal hablará de educación

“Es una urgencia y una necesidad hablar de cuál es la situación de la educación superior en México particularmente en el contexto internacional”, afirma la bióloga ecologista y académica mexicana Julia Carabias, quien dice que como pocas veces en la historia estamos en un momento muy crítico que nos exige reflexionar sobre el rol de la educación superior; por esta razón, el tema del XI Encuentro Libertad por el Saber 2026, es “La educación superior en un mundo cambiante”, que inició el martes y concluirá el próximo 7 de noviembre en El Colegio Nacional.

“Estamos en un mundo convulso, constantemente los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo entero y en nuestro país nos están obligando a reflexionar sobre cuáles son las alternativas para lograr, por un lado, mejorar las condiciones de vida de toda la población, superar la pobreza, acabar con las desigualdades, pero también con todos los conflictos sociales de migración, la xenofobia y las guerras, pero también la pérdida de valores y la pérdida de la democracia, son situaciones que sacuden el mundo entero”, dice la doctora Carabias.

En entrevista, la integrante de El Colegio Nacional dio detalles de las ocho mesas de discusión en la que participarán expertos y estudiosos de distintas instituciones como la UNAM, la UAM, la Universidad Veracruzana, el Cinvestav, la SEP, el Tecnológico de Monterrey y El Colegio Nacional que abordarán distintos temas.

Carabias afirma que las universidades han jugado un papel importantísimo en la construcción de la civilización, por lo que hoy se requiere recuperar valores que se han perdido y construir valores ante desafíos como el cambio climático, tan urgente, y la tecnología, tan retadora. Son retos a los que la humanidad nunca se había enfrentado de esta manera, dice que los impactos que hemos generado en el planeta no tienen precedente.