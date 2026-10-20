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El comienzo de un para siempre

Octubre 20 del 2026
El comienzo de un para siempreLos novios, Javier y Montserrat
El comienzo de un para siempreKarla, Margarita, Montserrat, Javier, Martha y Camila
El comienzo de un para siempreCon la familia del novio, Javier, Alejandra, Christian, Mar, Candy, Dora y Emily

Rodeados del cariño de sus familiares, Javier y Montserrat celebraron uno de los días más importantes de sus vidas al unir sus caminos en matrimonio. En una velada llena de amor, alegría y emociones, los recién casados compartieron con sus seres queridos la felicidad de comenzar una nueva etapa juntos. Entre abrazos, sonrisas, felicitaciones y buenos deseos, la pareja disfrutó una noche inolvidable, en la que cada detalle se convirtió en parte de un recuerdo que atesorarán por siempre

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