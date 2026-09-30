El Conde Drácula regresa al Teatro

En poco más de dos semanas, nuevamente regresará un clásico del teatro chiapaneco, Bienvenido Conde Drácula, con la versión libre de la maestra Lola Montoya y dirección escénica de Aaron Vite Grajales.

La citada puesta en escena se presentará los días viernes 16 y sábado 17 de octubre del 2026 en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa en Tuxtla Gutiérrez, con dos funciones 18:00 y 20:30 horas.

La puesta en escena relata la historia del personaje creado por Bram Stoker quien llega al estado de Chiapas; de manera inesperada el aristócrata va a parar a la casa embrujada de la “Tisijua” ubicada en la periferia de la ciudad. El mundo desconocido, la particular forma de hablar y comportarse de los fantasmas provoca que la bienvenida se convierta en un enredo lleno de comedia y situaciones inesperadas.

El montaje mezcla el humor local, las tradiciones y la crítica política y social. Aunque cada año el elenco cambia de actores al igual que su dramaturgia en esencia mantiene la estructura de la historia que ha cautivado a miles de chiapanecos durante cerca de 40 años.

Origen de la historia

Bienvenido Conde Drácula nació de la mente y picardía de la dramaturga, directora y actriz Dolores “Lola” Montoya Galguera. La pieza se estrenó oficialmente el 26 de agosto de 1987 en un espacio reducido del Centro Cultural y Deportivo del ISSTECH.

Aunque se pensaba que la historia llegaría a su fin con la partida física de la maestra Lola Montoya, un grupo de creadores retomó la historia y comenzó a homenajear a la Premio Chiapas en Artes reviviendo su teatro.

Rocío Acuña, una de las actrices participantes en esta historia, relata que este 2026 regresa esta puesta en escena que lleva décadas conquistando escenarios. “Este 2026 marca el inicio de una temporada muy especial. Nos acercamos a cumplir 40 años de historia ininterrumpida, una trayectoria extraordinaria que comenzó en 1987 y que ha hecho de esta obra un referente indispensable del teatro popular chiapaneco”.

Ante ello, adelantó que Este año, la experiencia será más espectacular que nunca: nuevas sorpresas, la misma esencia que ha enamorado al público durante casi cuatro décadas y el encuentro con los personajes que forman parte de la memoria colectiva de Chiapas.