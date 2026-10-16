El conde Drácula salta al escenario

Los días 16 y 17 de octubre, con dos funciones, a las 18:00 y 20:30 horas, vuelve una de las obras más queridas por el público chiapaneco, Bienvenido, conde Drácula.

Con guión original de Lola Montoya y dirección de Aarón Vite Grajales, esta propuesta escénica invita a vivir una experiencia diferente, en la que el escenario se transforma en un espejo que refleja la manera de ser y de comunicarse de los chiapanecos.

Una familia

Ya son 39 años de presentaciones, en distintos escenarios de Chiapas, por lo que a través de sus redes destacaron que, más que un elenco, se ha construido una familia. “Hoy queremos mostrarles un poquito de quiénes somos en Teatro de Lola, Calmécac. No solo quienes dan vida a los personajes sobre el escenario, sino también a quienes trabajan detrás de él, apoyando, creando y haciendo posible que cada historia cobre vida”, expusieron.

En ese sentido, añadieron que el teatro no se construye solo con actores, sino con la entrega, el esfuerzo, la amistad y el corazón de todos los que forman parte de esta agrupación, en la que hay integrantes que han participado en varias ediciones del montaje a lo largo de los años.

Entre esos casos resalta el de Gibrán Solar, quien vuelve interpretar al conde Drácula. El actor indicó que para celebrar los 39 años de la obra se han programado cuatro funciones en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, las cuales comenzarán este 16 de octubre y continuarán el día de mañana.

Por su parte, Rocío Acuña continúa en esta puesta en escena con el papel de la Tisigua, personaje que por mucho tiempo interpretó la maestra Lola Montoya. La actriz afirmó que no es es cualquier obra, sino que es la comedia más exitosa de Chiapas, hecha con el sabor, la ironía y el ingenio de nuestra gente.

Los boletos están a la venta en el sitio digital de Fanaccess, o en el punto físico ubicado en Galerías Boulevard.