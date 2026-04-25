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El Corona Capital 2026 ya tiene fecha

Abril 25 del 2026
El Corona Capital 2026 ya tiene fecha

La cuenta regresiva para la próxima edición del Corona Capital ha comenzado, luego de que se revelaran las fechas y sede para este 2026.

La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales, y en el que se revelaron algunos detalles como que el evento seguirá manteniendo su formato de tres días.

En él también se muestran imágenes de algunas ediciones pasadas así como la frase: “Entre escenarios pasan las mejores historias”, un llamado claro a los fans para recordar las experiencias que han vivido a lo largo de la historia del festival.

Considerado uno de los festivales de música más importantes de México y Latinoamérica, el Corona se realizará del 20 al 22 de noviembre en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Cambios

La fecha sorprendió a varios seguidores, ya que se alejará del llamado “megapuente” de noviembre. Por ahora, los datos como el costo de los boletos y el line up se mantienen en secreto. Sin embargo, las apuestas de los usuarios ya han comenzado a circular en redes sociales y algunos de los nombres que suenan fuerte son los de The Strokes y Gorillaz.

La banda liderada por Julian Casablancas acaba de presentarse en Coachella y este verano lanzará su nuevo disco, Reality awaits; mientras que la de Damon Albarn estará de gira por Sudamérica justo en noviembre, lo que ha encendido las sospechas.

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