El Corona Capital 2026 ya tiene fecha

La cuenta regresiva para la próxima edición del Corona Capital ha comenzado, luego de que se revelaran las fechas y sede para este 2026.

La noticia se dio a conocer a través de un video publicado en redes sociales, y en el que se revelaron algunos detalles como que el evento seguirá manteniendo su formato de tres días.

En él también se muestran imágenes de algunas ediciones pasadas así como la frase: “Entre escenarios pasan las mejores historias”, un llamado claro a los fans para recordar las experiencias que han vivido a lo largo de la historia del festival.

Considerado uno de los festivales de música más importantes de México y Latinoamérica, el Corona se realizará del 20 al 22 de noviembre en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Cambios

La fecha sorprendió a varios seguidores, ya que se alejará del llamado “megapuente” de noviembre. Por ahora, los datos como el costo de los boletos y el line up se mantienen en secreto. Sin embargo, las apuestas de los usuarios ya han comenzado a circular en redes sociales y algunos de los nombres que suenan fuerte son los de The Strokes y Gorillaz.

La banda liderada por Julian Casablancas acaba de presentarse en Coachella y este verano lanzará su nuevo disco, Reality awaits; mientras que la de Damon Albarn estará de gira por Sudamérica justo en noviembre, lo que ha encendido las sospechas.