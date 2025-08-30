El corrido es canasta básica

Con 20 años de carrera, Edén Muñoz lanzó uno de sus álbumes de concepto donde no puede faltar el corrido, estilo que dice no es malo ni para los niños, pero lo importante es saber presentarlo.

El cantante y compositor dio a conocer oficialmente el disco Piedras a la Luna, “una producción de la que me siento más orgulloso, un material que pueden escuchar todos los estratos”.

Así, entre las canciones que conforman su álbum está “La dama” con Óscar Maydon, exponente del sonido belicoso, por lo que se le cuestionó a Edén si los cantantes están bajo la lupa y qué han hecho ahora con los corridos. “Uno de los objetivos de ‘Piedras a la Luna’ es darle vuelta a los corridos con una temática que tenga sentido y que sea aspiracional; estamos mostrando que hay un artista que le está dando la vuelta y que quiere que los corridos sigan manteniéndose en nuestra canasta básica de la música; quieran o no, se puede presentar una narrativa que guste hasta a los pequeños del hogar”, señala.

Por otra parte, Edén reveló que tiene preparado el tema “Entregando todo”, que grabó para la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.