El triunfo de Wendy Guevara en el reality La casa de los famosos México no dejó contento al humorista Javier Carranza, mejor conocido como “El Costeño”, quien aunque le desea que le vaya bien, critica que haya personalidades que se hagan famosas en redes sociales.

“La gente es quien la apoyó. Yo, particularmente, no soy fan, lo que pasa es que ahora estamos viviendo una época en la que aparecen y hacen 20 mil tarugadas en las redes, esperando a que les pegue una y les pega, se van al cielo, pero no hay cómo sostenerlo”, señaló.

Un ejemplo de esto último, indicó, fue el caso del señor conocido como Lady Wuu, así como muchos más que recordó en colación al tocar la victoria de Wendy, indicó el comediante a los medios. “No te puedes pasar toda una hora diciendo ‘muchas cosas, wu’; eso no da para tanto”, expresó el actor quien forma parte del elenco fijo de la segunda temporada del programa Tal para cual, que se transmite los domingos por el canal Las Estrellas.

Respecto a Guevara deseó que su fama no sea efímera y espera que se preparare y asesore, para que le lleve algo más a la gente, porque dijo, se lo merece ella y el público. A él no le interesa ingresar a un reality de encierro como el que recién terminó en Televisa y defendió el carácter que tuvo su colega Bárbara Torres, quien en muchas ocasiones mostró ser conflictiva y con un carácter difícil.

“La gente tiene alguna expectativa, una idea y se les olvida que somos humanos, no podemos estar 24 horas haciendo comedia también nos neurotizamos, no somos infalibles, somos humanos y la gente quiere grabar todo el tiempo como Excelsa, pues no, quieren a José Eduardo Rico haciendo chistes, pues no, somos humanos y vulnerables y eso a veces la gente no lo perdona”, opina.

También considera que lo peor es autocensurarse, pues indicó que habrá a quienes les guste y a quienes no. Incluso, muchos “haters” llegan a sus redes a “tirarle mala onda”, como cuando hizo un chiste relacionado con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que muchos le reprocharon, pero él siempre abogará por su punto de vista.

“No hay tema prohibido para la comedia, creo que estamos viviendo épocas de doble moral, más fuerte que nunca, la doble moral en las redes, no me parece justa, que las que enseñan las nalgas tengan más seguidores que los que hacen arte”, externó. “Antes se decía que la televisión era nociva, y ahí está el internet, ¿quiénes son los que tienen más vistas? Los que tienen más estupideces, los que tienen más ‘views’, no era la televisión, sino la gente”.

“El Costeño” agregó estar a favor del humor de “Platanito”, de quien, dijo, está en todo su derecho a defender su comedia, aunque nadie esté de acuerdo con su forma de trabajar.