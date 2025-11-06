El cuervo y la jarra

Esta fábula de Esopo describe cómo un cuervo, sediento, intenta beber agua de una jarra pero no puede alcanzarla. Después de varios intentos fallidos, el cuervo tiene la idea de arrojar piedras en la jarra para hacer subir el nivel del agua, lo que finalmente le permite saciar su sed. Moraleja: para resolver problemas necesitas mucha calma e ingenio.

Es un cuento sobre la inteligencia y la creatividad, el cual enseña a los niños que no se puede cambiar a las personas. Cada uno es como es y difícilmente puede cambiar.

Las fábulas de Esopo fueron escritas por un antiguo esclavo griego entre finales y mediados del siglo VI a. C. Por lo que se sabe, escribió 725 cuentos que a través de los años fueron contados de persona a persona para entretenerse y sobre todo para transmitir enseñanzas y moralejas.

En sus fábulas se habla de la compasión, la empatía, el esfuerzo, el respeto, así como de la codicia y de los miedos. Son recursos perfectos para enseñar lecciones a los niños.