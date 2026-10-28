El Cumbiallowin, a la vuelta de la esquina

Estamos a unos días de recibir en Chiapas a dos grandes bandas de la escena mexicana, Antidoping y Las Ultrasónicas, estas últimas por primera vez en el estado.

El Cumbiallowin promete fiesta, buena música y un ambiente diverso para los amantes de la cumbia y el reggae. Como parte de las actividades habrá un concurso de disfraces, para el cual podrás inscribirte en la entrada. Los ganadores obtendrán premios económicos que van desde los mil hasta los 3 mil pesos.

También habrá una prefiesta, el 30 de octubre, en Catalina Bar, que contará con la presencia de Homero y su Cumbia Fuego, acompañado del talento local de Margaros Organic.

Invitación

Adquiere tus accesos para este festival en Galerías Boulevard, Catalina Bar o a través de Fan Access. En la compra de un boleto puedes ganarte un vaso conmemorativo de esta celebración.

Alista tu mejor disfraz, prepara tus mejores pasos de baile y nos vemos en Expo Convenciones Chiapas el sábado 31 de octubre en punto de las 6 de la tarde.