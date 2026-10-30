El Delirio para soltar

Bajo es un artista que proyecta sus perspectivas del amor a través de su último álbum, llamado Delirio. Escarbando en el desamor, la nostalgia y los sentimientos subjetivos en las relaciones, construyó un material de siete tracks que puedes escuchar en plataformas musicales.

Originario de Oaxaca de Juárez y con raíces del norte, comenzó su proyecto solista en 2020. Su evolución musical contempla el paso por diferentes géneros, desde el trap, el pop y el R&B, donde parece desenvolverse más libremente. En tiempos en los que la música no reconoce géneros absolutos, la fusión es una oportunidad para crear un sonido propio.

En palabras de su productora, 217 studios, “‘Delirio’ busca sentirse como entrar directamente a la cabeza de Bajo”. Otro acierto es apostar por un álbum, cuando la lógica publicitaria opta por la liberación de sencillos esperando que alguno “la rompa”.

Un disco puede contemplar el concepto como una realidad, un viaje que inicia, llega al clímax y nos abandona con una idea insertada. Delirio nos remonta a las infinitas preguntas que quedan al terminar una relación.

Con temas cortos de entre 2 y 3 minutos, Bajo inicia el álbum con “Alguna vez”, una intro nostálgica de un amor que ya no está y la pregunta sobre qué hubiera pasado de no ser así. En “Tal vez despacio” se explora la necesidad de continuar, la lucha por soltar y buscar una salida.

“Corte” fue liberado en 2025 y es el encargado de alcanzar el clímax. Nos habla de mentirse a sí mismo para no acabar con la ilusión. Al cerrar el disco, tendremos diferentes escenarios que la mente nos plantea en la vida diaria cuando cargamos con preguntas sin respuestas. ¿Tú crees que ya contestaste todas las preguntas de aquel amor?

Sonido propio

La evolución del sonido de Bajo es notable, desde un sonido garage con beats convencionales hasta un álbum que explora la electrónica, instrumentos como el sax, el piano y una que otra guitarra jazzista por ahí, sonidos que complementan el proyecto.

El sencillo “La culpa” es un digno representante del disco y sin duda te adelanta la esencia de Delirio. Ya puedes disfrutarlo en Spotify, Youtube, Instagram y Soundcloud.