El desaire desafía la violencia

Al cineasta Gabo Ramos la violencia no le cuadraba y, cuando tuvo hijas y fueron creciendo, quiso dejarles una lección para que ellas entendieran que, ante cualquier agresión física o verbal que un hombre ejerciera hacia ellas, no se dejaran y huyeran de ahí.

Las películas le dieron la oportunidad para ello, así fue como creó El desaire, una historia basada en el famoso corrido “Rosita Alvírez” y que llega este fin de semana a cines nacionales tras presentarse en países como EU, Francia y la India, donde ha ganado premios del público.

Rodaje

La producción de Epic Film Institute, la Universidad Carolina y Vanguardia, sigue la vida de Rosa, una joven en la actualidad (Vico Escorcia), quien tiene a su alrededor a un novio celoso (Guillermo Alonso) y a un joven acosador (Joshua Okamoto).

“Se trataba de ver dónde están los límites del amor y mis hijas (de entonces 14 y 12 años) fueron un motor importante. Esa fue la razón por la cual agarramos esta canción donde dicen que la culpa de su muerte es de la propia mujer por estar en un baile, donde a un hombre que la invita a salir le dice que no y él le dispara”, dice Ramos. “La gente lleva décadas cantando este corrido y se siente orgullosa, pero no debe ser así. La canción es de hace casi cien años y lamentablemente sigue pasando eso, las cosas siguen siendo así”, reflexiona.

El desaire cuenta con un guion escrito por un equipo de dos mujeres y un par de hombres, incluyendo al realizador, lo que le hizo tener una visión más sólida sobre los hechos. Y eso se ha reflejado a nivel internacional, donde la gente ha votado positivamente por ella.

En el elenco también están Gabriela de la Garza como la maestra de la escuela; Karen Martí, como la mejor amiga de la protagonista, e Irene Arcila, en el papel de la madre de la víctima.