El Día de Muertos en Oaxaca

Esta temporada, Oaxaca volverá a llenarse del color del cempasúchil, el olor a copal y la alegría de las comparsas con la gran celebración de Día de Muertos, "La fiesta más viva de todas". Con más de 100 actividades culturales, gastronómicas y artísticas repartidas entre la capital y diversas comunidades, uno de los estados favoritos del país está listo para recibir a visitantes locales, nacionales e internacionales en un ambiente de fiesta, paz y tradición.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, indicó que el turismo forma parte de la visión de prosperidad compartida para impulsar el desarrollo de artesanos, prestadores de servicios y familias oaxaqueñas.

Además, se destacó la posición del estado como un destino seguro, en paz y con una infraestructura lista para recibir al turismo nacional e internacional, buscando superar las cifras de derrama económica registrados en años anteriores.

Agenda cultural

La celebración de Día de Muertos en Oaxaca destaca por sus raíces ancestrales que entrelazan la tradición indígena con la colonial. Para esta edición, las dependencias gubernamentales y las comunidades oaxaqueñas prepararon una cartelera llena de vida y color. Los desfiles, comparsas y "muerteadas" recorrerán el Centro Histórico de la capital y diversos municipios entre música, danza y fiesta.

Los panteones se convertirán en un emotivo punto de reencuentro. Estas noches, las familias comparten alimentos, recuerdos, música y tradición al pie de las tumbas iluminadas.

Del 26 de octubre al 3 de noviembre, podrás recorrer el circuito unas flores que guían el alma. Habrá rutas del parque Juárez hacia campos de cempasúchil en San Jacinto Amilpa, San Antonio Arrazola, San Martín Tilcajete. Además de Santo Tomás Jalieza, Teotitlán del Valle y el Pueblo Mágico San Pablo Villa de Mitla.

Asimismo, habrá más de 50 actividades alternas en otras comunidades. Para los que buscan disfrutar de los sabores locales, se deleitarán en la Feria del Atole qué estará en la explanada de Santa Cruz Amilpas. No deberá faltarte la foto del recuerdo en las dos esculturas monumentales de San Pablo Villa de Mitla, Santa Cruz Xoxocotlán y el Arco de Bienvenida al campo de cempasúchil de San Jacinto Amilpas.

Tradición y fiesta en las calles

La cartelera de eventos tendrá diversas muestras para que personas de todas las edades y gustos disfruten por igual. Además, la celebración de este año, tiene como objetivo descentralizar la oferta cultural con 40 actividades artísticas y tres festivales en las regiones de Valles Centrales, el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan.

¡Escápate a Oaxaca!

Que en tu próxima escapada para disfrutar en Oaxaca el Día de Muertos no te falte recorrer los mercados locales. No olvides visitar el Mercado 20 de Noviembre y el Mercado Benito Juárez para probar el pan de muerto de yema y el tradicional chocolate de agua y disfrutar de un buen mezcal y un delicioso mole negro durante estas celebraciones.

Recuerda que al visitar panteones debes mantener una actitud respetuosa con las familias que honran a sus difuntos. Vive una de las celebraciones más importantes para los mexicanos: el Día de Muertos en Oaxaca.El corazón de la capital albergará 30 altares monumentales representativos de los 16 pueblos originarios y la comunidad afromexicana. Además, el Palacio de Gobierno y el Museo Ervin Frissell ofrecerán talleres y exposiciones, mientras que el parque Primavera albergará un recorrido interactivo a través de cinco salas temáticas.

Del 26 de octubre al 3 de noviembre, los oaxaqueños pondrán a prueba su creatividad con el Concurso de Fachadas en el Centro Histórico.

Del 28 de octubre al 4 de noviembre, la Casa Hecho en Oaxaca presentará la edición especial Ofrenda y Herencia. Este es un espacio dedicado a artesanos y productores locales para la difusión de sus piezas y gastronomía tradicional. El evento tendrá lugar en la Real Alhóndiga de Antequera. El horario será de 10:00 a 20:00 horas y contará con la presencia de 90 artesanos y artesanas y 10 personas productoras.

El 30 de octubre se realizará Divertimuertos, organizado por el DIF Estatal. Este espacio contará con talleres recreativos. Además, a las 18:00 horas se montará un tapete y altar monumental y saldrá una calenda desde el Parque Juárez El Llano hasta la Alameda de León.

El 30 de octubre a las 19:00 horas será el turno de la Verbena Xandú para compartir los tradicionales tamales, pan, chocolate y café de manera gratuita.También el 30 de octubre, a las 22:00 horas, se llevará a cabo la tercera edición de la carrera nocturna Recorrido al Mictlán 2026. Los corredores saldrán desde el Exconvento de Santo Domingo de Guzmán.

El 31 de octubre será la Gran Comparsa de Día de Muertos, a partir de las 18:00 horas, desde calzada Porfirio Díaz hasta García Vigil, y en la Alameda León se llevará a cabo el Concurso de Catrinas.El mismo 31 de octubre, a las 20:00 horas, habrá conciertos simultáneos en el parque Guelaguetza de Santa Cruz Huatulco y en la Alameda de Léon, en la ciudad de Oaxaca.

Del 4 al 8 de noviembre, la Alameda de León será sede del Segundo Festival de Deporte de Combate: Guerreros del Mictlán.