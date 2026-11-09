El día que conocimos a Guillermo del Toro

Dice el dicho que nunca debemos conocer a nuestros héroes porque tarde o temprano terminaremos decepcionados. Pero permítanme decirles que esas palabras no aplican cuando se trata de Guillermo del Toro.

Después de presenciar su visita a la vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia quedé con la sensación de que, por unas horas, el FICM dejó de ser un festival para convertirse en el Día Internacional de Guillermo del Toro. Y es que, luego de escucharlo hablar, reflexionar y contar una historia tras otra, uno entiende que Guillermo es de esas personas que desbordan la pasión que encontraron en la vida. En su caso, esa pasión es el cine.

Reconocimiento

Ver a Guillermo del Toro recibir la medalla de la Filmoteca UNAM fue un momento especial. Escuchar a las personas del recinto acercarse a él con preguntas cargadas de admiración hasta el punto de que muchos parecían tener la necesidad de abrazarlo y agradecerle por todo lo que su obra ha significado en sus vidas, me hizo entender que no era solo un homenaje; era una especie de ritual colectivo donde prensa, público, cineastas y estudiantes parecíamos respirar al mismo ritmo.

Del Toro apareció con esa mezcla tan suya de ternura y lucidez, como si cargara sobre los hombros a todos los monstruos que lo han acompañado desde niño. Y cuando tomó la palabra, Guillermo no habla desde el pedestal, habla desde la herida, desde la imaginación y desde la convicción de que el cine puede salvar tanto a quien lo crea como a quien lo mira.

Escucharlo fue pasar de la risa a las lágrimas en cuestión de minutos. Habló del mundo que ha visto, de las dificultades que enfrentamos como sociedad, de los sueños que todavía vale la pena perseguir. Quizá nunca alcancemos la felicidad absoluta, pero Guillermo recordó algo esencial: vale la pena seguir luchando por esa dualidad que define la vida, donde conviven la alegría y la tristeza, la esperanza y el desencanto.

Cercanía

La gente lo escucha como se escucha a un viejo amigo que siempre te dice la verdad. Habló de la importancia de preservar la memoria fílmica, del valor de la imaginación en tiempos oscuros y de cómo el cine mexicano merece ser cuidado, impulsado y celebrado. Cada una de sus palabras despierta algo distinto: esperanza, nostalgia, inspiración y ganas de crear.

Cuando levantó la medalla, elaborada con plata recuperada de los procesos de revelado cinematográfico, fue un momento especial, estar frente a una de las figuras más importantes que ha dado el cine mexicano y frente a alguien que ha cambiado la forma en que muchas personas entienden, imaginan y sueñan el cine.

Verlo ahí, en Morelia, donde tantas películas comienzan, fue entender que el cine no solo se proyecta también se comparte, se abraza y se agradece. Sin duda, son estos los momentos por los que uno guarda el festival dentro de su memoria. Porque, al menos esta vez, conocer a un héroe no significó una decepción. Significó confirmar que admirarlo valía la pena.