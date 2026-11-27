La muerte de Valentín Elizalde conmocionó al mundo de la música regional mexicana hace 20 años: el último concierto, la emboscada a tiros, las primeras versiones sobre el móvil del crimen, la incertidumbre de las autoridades y la multitudinaria despedida en Sonora y Sinaloa.

El 25 de noviembre de 2006, el cantante fue asesinado en Reynosa, Tamaulipas, después de presentarse en el palenque de la Feria y Exposición. Tenía 27 años y su muerte ocurrió cuando se encontraba en uno de los momentos más importantes de su carrera.

A través de las crónicas se reconstruye cómo ocurrió el ataque, qué se sabía en las primeras horas, las versiones que comenzaron a circular sobre una canción y cómo miles de personas salieron a las calles para despedir al intérprete de “Vete ya”, “Ebrio de amor” y “A mis enemigos”.

La emboscada

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde terminó su presentación en el palenque de la Feria y Exposición de Reynosa, Tamaulipas, afuera, decenas de personas esperaban al cantante para pedirle autógrafos, tomarse fotografías o simplemente saludarlo.

Sin embargo, su salida terminó en una escena de violencia; de acuerdo con la información publicada por este diario, el intérprete viajaba en una camioneta Suburban negra, modelo 2007, cuando fue interceptado por dos vehículos oscuros. De esas camionetas descendieron tres hombres que se colocaron en la parte trasera de la unidad y abrieron fuego contra sus ocupantes, las ráfagas de metralleta alcanzaron al cantante y a las dos personas que viajaban en la parte delantera, quienes murieron en el lugar.

En la camioneta quedaron decenas de casquillos de distintos calibres, la primera información periodística contabilizó más de 70, mientras que posteriormente las autoridades reportaron que las tres víctimas presentaban un total de 75 impactos de bala. El ataque ocurrió ante la mirada de personas que todavía permanecían en las inmediaciones de la feria, algunas de esperando la salida de Elizalde.

El famoso viajaba en el asiento trasero junto a su primo Fausto Castro Elizalde, quien logró salir de la camioneta e intentó escapar corriendo. De acuerdo con la primera crónica, fue perseguido por los agresores durante más de 100 metros, hasta que una ráfaga lo alcanzó en el brazo derecho, la lesión le provocó fractura y desprendimiento de piel.

En los asientos delanteros viajaban el conductor, Reynaldo Ballesteros Nava, y el copiloto, Socorro Mario Mendoza Grajeda, quienes también murieron en el ataque. La escena dejó a Reynosa conmocionada, el asesinato del cantante, ocurrido a la salida de un espectáculo público, abrió cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en la ciudad y sobre cómo un ataque de esa magnitud pudo ocurrir en un lugar donde todavía había cientos de personas.

Sin móvil ni sospechosos

En las primeras declaraciones oficiales, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas reconoció que no tenía identificados a los responsables ni una hipótesis clara sobre el móvil del crimen.

El agente del Ministerio Público investigador, Gerardo Treviño, informó que el primo sobreviviente había rendido declaración en el hospital del Seguro Social de Reynosa, donde fue atendido tras el atentado. Fausto Castro explicó que no pudo reconocer a los agresores porque se encontraba somnoliento, debido a un medicamento que le había suministrado su médico por un problema de presión arterial.

Según el reporte oficial, el sobreviviente llegó al hospital a bordo de un taxi después de escapar de la escena; las autoridades también señalaron que los familiares del cantante, quienes acudieron a Reynosa para reconocer los cuerpos, aseguraron que Valentín no tenía problemas con nadie. Por ello, en ese momento la Procuraduría pidió no adelantar conclusiones ni atribuir el crimen a la delincuencia organizada sin pruebas.

Los peritos, por su parte, detallaron la magnitud de la agresión: 25 impactos de bala en el cuerpo de Valentín Elizalde, además de una herida en la frente que fue descrita en la información publicada como un posible tiro de gracia.

El corrido

Un día después del crimen, el 27 de noviembre, las versiones sobre un posible móvil comenzaron a multiplicarse en internet. Una de estas apuntaba a la canción “A mis enemigos”, interpretada por Elizalde durante su carrera y que, según publicaciones que circulaban entonces, habría cantado al finalizar su presentación en Reynosa.

Un video difundido en Youtube aseguraba que el tema había sido interpretado aproximadamente 20 minutos antes del asesinato. La publicación vinculaba la letra con presuntas disputas entre grupos del narcotráfico y aseguraba que la canción estaba relacionada con enfrentamientos entre organizaciones criminales.

El material mezclaba fotografías del cantante, portadas de sus discos y fragmentos de la canción con imágenes de ejecuciones y fotografías de presuntos integrantes de grupos delictivos. La publicación también incluía referencias a Joaquín “El Chapo” Guzmán y a supuestos enfrentamientos entre organizaciones criminales, lo que alimentó las especulaciones sobre las razones detrás del crimen.

En aquellos días, el video acumulaba miles de visitas y su sección de comentarios se convirtió en un espacio de amenazas e insultos entre usuarios que supuestamente simpatizaban con grupos rivales.