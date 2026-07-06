El diablo viste a la moda 2, a Disney

Luego de una larga espera por parte de los fanáticos, la secuela de El diablo viste a la moda, protagonizada por la actriz Anne Hathaway y Meryl Streep, ya tiene fecha de estreno en streaming en México, por Disney Plus.

Esta marcó el regreso de los personajes que conquistaron al público en 2006, donde Streep retomó su icónico papel como Miranda Priestly, la editora de la revista Runway, y Hathaway regresó como la temeraria Andy Sachs.

Asimismo, la actriz británica y ganadora de un Globo de Oro Emily Blunt vuelve en su papel antagónico como Emily Charlton, mientras que el productor y ganador del Premio Emmy Stanley Tucci regresa como el distinguido Nigel Kipling.

¿Cuándo se estrena?

Luego de 20 años desde el lanzamiento de la primera cinta, esta secuela trae de regreso a Miranda Priestly en un escenario diferente en las calles Nueva York, rodeado de incertidumbre y retos de una industria editorial en constante innovación.

Disney confirmó que la secuela de la exitosa película, basada en el bestseller de Lauren Weisberger y producida por 20th Century Studios estará disponible en Disney Plus a partir del 29 de julio de 2026, luego de su recorrido por las salas de cine.

Mientras llega la fecha de estreno, quienes deseen revivir la historia podrán encontrar El diablo viste a la moda en el catálogo de Disney Plus. Con ello, los seguidores y amantes de la moda tendrán la oportunidad de refrescar la memoria.