El difícil camino para vender libros

“Está mejor esto que nada, pero dista mucho de ser una solución integral a los problemas de la industria”, afirma el editor de Grano de Sal, Tomás Granados, tras analizar la Convocatoria a Editoriales Mexicanas, que invertirá 50 millones de pesos en libros para las bibliotecas públicas del país. “Es un programa pequeño. Según la Caniem, en 2024 el precio promedio por ejemplar era de $315; supongamos que hoy anda en $340. Comprados con 50% de descuento (cosa rara: la convocatoria pide que el editor determine el descuento), los 50 millones alcanzarán para poco más de 294 mil ejemplares, que divididos por el mínimo de 200 ejemplares por título implica que comprarán un máximo de 1,470 títulos. También según en la Caniem, en 2024 se expidieron 19,526 ISBN de libros impresos; los títulos beneficiados no llegarán al 8% de las novedades de un año”, afirma y agrega que las ventas por cada título andarán en 34 mil pesos, siempre bueno, pero nada del otro mundo. “Lo bueno será vender obras que, a pesar de su calidad, ya no circulan mucho”.

Opacidad

Granados dice que, entre otras cuestiones, no queda claro cómo determinarán las cantidades a comprar, pero además apunta que los pequeños editores tendrán dificultades con solventar el cumplimiento de obligaciones fiscales que les exigen.

En una larga lista que los editores deberán entregar al Fondo de Cultura Económica para firmar contrato, destacan: opinión de cumplimiento del SAT, IMSS e INFONAVIT, acta constitutiva en el registro público de la propiedad, Poder Notarial debidamente certificado y Constancia de situación fiscal. Lo que también es cuestionado por Andrea Garza, directora de la editorial infantil Cayuco. “¿Cuántas editoriales no han podido pagar impuestos porque ha sido terrible todo este tiempo? En lo que se ponen en regla no les dará tiempo de participar”. Y asegura que tendrían que ser más específicos en qué piden exactamente sobre historia de México, literatura infantil y juvenil, literatura mexicana, divulgación científica y libros en alguna de las 68 lenguas mexicanas en versiones bilingües.