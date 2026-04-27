El Doc llega al 2026 listo para trabajar

El Doc ya había viajado al futuro. Todos vimos cuando, en 1985, marcó en el tablero del DeLorean el 21 de octubre de 2015. Pero ahí no acabó su viaje: continuó hasta traerlo a México este 2026, para participar en la convención CCXP.

En dos paneles, en el Thunder y en el Omelete Stage, lo esperaban cientos que sortearon las largas filas bajo el sol para tomar sus lugares. Entre el público había cosplays y afiches relativos a su personaje en la saga de Volver al futuro.

El actor Christopher Lloyd quiso conducirse también por otro camino, hablando en presente. “Estoy esperando que suene el teléfono”, dijo con ironía, desatando la risa de varios, sobre la posibilidad de conseguir un papel hoy a sus 87 años. “¿Todavía te pones nervioso cuando llega un nuevo papel?”, le preguntaron en una de las charlas. “Bueno, me emociono mucho. Es como ahora que estoy muy ansioso. No tengo trabajo ahora mismo, así que estoy esperando a ese teléfono”, enfatizó con ironía. “Y si escucho que me están ofreciendo un trabajo, inmediatamente quiero leer el guion y decidir si es algo bueno para mí”.

El originario de Connecticut tuvo un momento emotivo por la mañana al viajar al pasado: casi llegó al borde de las lágrimas al recordar sus inicios en la actuación. “Cuando era joven, en mis 20, no tenía idea de que estaría aquí sentado hablando de esto (su trayectoria); no, yo solo esperaba poder tener trabajo de cualquier tipo y tuve las oportunidades que han visto”, se sinceró.

El DeLorean también apareció

En su retrospectiva, Lloyd mencionó que pasar de la tarima del teatro a los sets de cine no fue tan complicado, pues Jack Nicholson fue un gran apoyo en su primer proyecto cinematográfico, Atrapados sin salida, de 1975. “Parece muy sencillo, muchos de los actores de esa película venían del teatro también. Jack Nicholson hizo todo lo que pudo porque sabía que tenía un reparto joven, sin mucha experiencia; nos dio confianza en lo que estábamos haciendo, así que fue fácil”, señaló.

Durante el panel, se hizo una pausa para revelar que el DeLorean se encontraba en el Thunder Stage, lo que provocó un grito de los asistentes. Al terminar la charla, algunos pudieron tomarse fotos con el vehículo que volvió famoso al Doc Brown.