¿El dolor de espalda no te deja dormir?

El dolor de espalda baja, dolor lumbar o lumbalgia suele aparecer si pasas todo el día sentado, ya sea en un escritorio, en el sofá o en el auto. También puede ocurrir si tienes una mala postura o si levantas peso de forma incorrecta en el gimnasio. Además, es algo que surgiría de forma natural con la edad debido al desgaste general. Si tienes entre 50 y 55 años, eres aún más propenso a padecerlo, según la Organización Mundial de la Salud. Si has estado dando vueltas en la cama porque te cuesta encontrar una posición cómoda para dormir debido al dolor de espalda baja, has llegado al lugar adecuado.¿Qué tipo de colchón es mejor para la espalda?Tanto si ya sufres de dolor de espalda baja como si quieres evitarlo, un colchón de firmeza media suele ser el más adecuado para el soporte de la espalda. Todos los expertos coinciden en que los colchones muy blandos son los peores para la espalda ya que ofrecen menos soporte estructural, Se ha demostrado que los colchones de firmeza media u ortopédicos reducen el dolor y mejoran la calidad del sueño en comparación con los colchones blandos o muy firmes, si el malestar es crónico, tal vez te convenga considerar la posibilidad de adquirir un colchón ajustable que permita elevar la cabeza o los pies puede reducir significativamente el dolor de espalda hasta en un 45 % y mejorar la calidad percibida del sueño y el descansoSugerenciasDuerme de lado: Las personas con dolor lumbar encuentran más cómodo dormir de lado. Según una revisión de 2025 dormir de lado es lo mejor para la salud de la columna vertebral y ayuda a prevenir o reducir la lumbalgia.

Duerme boca arriba con una almohada bajo las rodillas: Si normalmente duermes boca arriba, intentar hacerlo de lado quizá no te resulte muy cómodo. En lugar de obligarte a ti mismo a una posición de costado esto permite que las caderas se flexionen un poco.

Duerme boca arriba con una almohada pequeña en la espalda baja: Otra forma de dormir boca arriba resulta cómoda para muchas personas con lumbalgia es colocar una almohada pequeña en la espalda baja sirve para aliviar parte de la tensión en esa zona mientras duermes.

Evita dormir boca abajo: Sin lugar a dudas, es la peor posición si tienes dolor de espalda baja. Dormir boca abajo ofrece el menor apoyo para la zona lumbar y no se recomienda para personas con dolor crónico de espalda baja. Acostarse boca abajo aumenta la lordosis lumbar, que es la curvatura hacia dentro de la parte baja de la espalda.

Prueba un sillón reclinable: Para aliviar el dolor lumbar temporal, los tres médicos señalan que muchas personas encuentran más cómodo dormir en un sillón reclinable que acostarse en una cama. Cuando duermes esta forma colocas la espalda en una posición más flexionada, lo que ayuda a aliviar los síntomas.

Ya sabes lo importante que es dormir bien. Si has probado todas las sugerencias anteriores y sigues teniendo problemas, es hora de acudir a tu médico para que te ayude, ya sea con medicamentos, fisioterapia o realizando cambios en tu entorno que no habías pensado. Literalmente, todo es mejor cuando eres capaz de dormir bien. No dejes que el dolor de espalda te impida descansar lo que necesitas.

Consejos útiles para dormir con lumbalgia

Aunque parezca obvio, cuando se trata de la mejor posición para dormir si sufres de dolor de espalda baja se recomienda dormir en la posición que resulte menos dolorosa. Nuestros cuerpos están programados para descubrir qué es lo más cómodo. La razón por la que sentimos dolor es, básicamente, para indicarnos que estamos haciendo algo mal.