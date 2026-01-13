El Dolores Olmedo tendrá actividades

Después de casi seis años cerrado, el Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en La Noria, Xochimilco (al sur de la Ciudad de México) en febrero. La noticia la dio a conocer la galería de arte Saenger en el anuncio de sus actividades para Semana del Arte.

En un video en su cuenta de Instagram, Saenger presenta las exposiciones que tendrá durante la primera semana de febrero en distintos eventos y recintos, como son Zona Maco y Casa Gilardi, así como una muestra en el Museo Dolores Olmedo.

Se trata de una exhibición de Yoab Vera (Ciudad de México, 1985), artista egresado de arquitectura de la UNAM, y de dibujo y pintura en la UCLA, que reside entre la Ciudad de México y Estambul. El artista se especializa en la pintura de paisaje, usando materiales como el óleo y el concreto. La muestra se inaugurará el 2 de febrero.

Hasta ahora, el Museo Dolores Olmedo no ha anunciado en sus redes sociales su reapertura, sin embargo, en el verano de 2025 anunció que reabrirá sus puertas para el Mundial de Futbol 2026. En un video publicado en las redes sociales del museo se destaca la cercanía que tiene el recinto con el antes llamado estadio Azteca: “Se ubica en la colonia La Noria, a solo unos minutos del estadio de la Ciudad de México”.

También cuentan allí cómo en la Hacienda, que “alberga las dos colecciones más grandes que existen en el mundo de Diego Rivera y Frida Kahlo”, llegó a vivir Dolores Olmedo en 1986 y que lo habitó hasta su muerte, en 2002.

“Ahora el Museo se prepara para recibir a miles de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los invitamos a visitar La Noria y la Casa Dolores Olmedo, con las obras de Diego y Frida y toda la naturaleza que rodea a este espacio único”, se escucha en el video que compartió la cuenta oficial del recinto.

En el ojo del huracán

El Museo Dolores Olmedo ha estado en la polémica en los últimos años, pues se había anunciado que sus colecciones de Frida Kahlo y Diego Rivera serían trasladadas al parque de diversiones Aztlán, en Chapultepec, incumpliendo la última voluntad de Dolores Olmedo, quien en su Fideicomiso estipula que el recinto y sus colecciones no pueden salir de su lugar original.

Actualmente, en parque Aztlán no se ha comenzado la construcción de la nueva sede del Museo Dolores Olmedo, aunque sigue el anuncio, que está desde hace meses, de que ahí “estará próximamente”, además sus propietarios no se han retractado sobre este proyecto, por lo que la incertidumbre sobre el destino de estas colecciones continúa.